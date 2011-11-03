Усилена охрана первых лиц государства - СМИ

Усилена охрана первых лиц государства. Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на источники в спецслужбах.

Издание отмечает, что источники подтверждают наличие данных о закупке оружия для нападения на структуры власти.

"О том же говорят и последние события во Львове, Харькове и других городах, где были скандалы с продажей оружия или выявлением арсеналов", - сказал собеседник газеты.

Он добавил, что речь идет об угрозах безопасности первого лица государства и других руководителей страны.

"Об этом свидетельствует оперативная информация, которая поступает в правоохранительные органы. Это не слухи с базаров. Это данные от проверенных людей", - подчеркнул сотрудник спецслужбы.

"В связи с этим меры по охране первых лиц усилены", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 ноября, во время расширенного заседания правительства Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что правоохранительные органы передали ему информацию о закупке оружия оппонентами власти для нападения на органы власти.

В то же время, милиция и СБУ в официальных комментариях эту информацию не подтвердили.

Сегодня Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что милиция в этом году изъяла из незаконного оборота большое количество оружия и выясняет истинные намерения людей, которые хранят арсеналы.