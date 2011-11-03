Москва. Россия и Грузия решили все спорные вопросы по ВТО

«Аудит данных о торговле будет осуществлять независимая компания, которая будет также помогать таможенным службам двух стран. Из 153 стран-членов Грузия была последней страной, не дававшей согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию. Теперь все ограничения сняты», - сообщает российский телеканал «Вести 24».

Как заявил глава российской делегации на переговорах по вступлению России в ВТО Максим МЕДВЕДКОВ, проект соглашения не выходит за рамки принципиальной позиции Москвы и не противоречит нормам ВТО.

Руководитель грузинской делегации на переговорах по вступлению России в ВТО, замминистра иностранных дел Сергей КАПАНАДЗЕ в ночь на четверг вылетел в Женеву для уточнения информации о согласии Москвы подписать с Тбилиси документ, предложенный швейцарской стороной.

«Мы ночью через российские СМИ узнали о согласии Москвы подписать предложенный швейцарской стороной вариант документа, с которым грузинская сторона согласилась на прошлой неделе. Если это так, то это означает, что российская сторона согласна создать механизм о двухкомпонентном мониторинге всех грузов, пересекающих границу между Грузией и Россией», - сказал С.КАПАНАДЗЕ.

По его словам, данный мониторинг предполагает размещение международных наблюдателей в начале и конце трех торговых коридоров и электронный обмен информациями.

«Эти торговые коридоры начинаются от реки Псоу и до города Зугдиди, от Рокского тоннеля и до города Гори и на КПП «Верхний Ларс» - «Казбеги». Международные мониторы будут контролировать все грузы, передвигающиеся в начале и конце в этих коридоров», - сказал С.КАПАНАДЗЕ.

Он отметил, что если информация, распространенная СМИ, соответствует действительности, он обсудит со швейцарскими и российскими представителями технические вопросы подписания документа.

«Все должно дойти до финала и всему нужно поставить точку до 10 ноября» - сказал С.КАПАНАДЗЕ.