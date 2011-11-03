Курс на реформы не зависит от персонального состава правительства - эксперт

Точечные кадровые изменения в правительстве не отменяют взятый курс на реформы, тогда как сами последствия совещания с участием главы государства важны не столько с точки зрения кадрового резерва, сколько функционального.

Так прокомментировал результаты вчерашнего заседания Кабинета министров с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заместитель директора Агенства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, сообщили УНИАН в АМС.

«Нынешнее правительство Украины – это правительство-функция. Это и есть главный стержень нынешней команды. Все, кто не могут этого осознать, будут сами по себе отпадать. Однако сущность деятельности команды не будет меняться. Также, как и бессменными являются ключевые фигуры правительства - АЗАРОВ, КЛЮЕВ, КОЛЕСНИКОВ и пр. Что касается программы реформ, то власть, задекларировав их сегодня, уже не сможет сойти с дистанции и просто вынуждена будет реализовывать их до конца. А это возможно лишь при условии стабильной власти и преемственности управленческих решений в будущем», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, кадровая ротация может грозить не только тем, кто был назван на заседании с участием Президента, но и другим министрам и губернаторам, которые не сделают выводов из услышанного.

«Не факт, что на следующем совещании вопросы будут задаваться исключительно министрам финансов, здравоохранения, образования и обороны. В данном случае речь идет о тенденции. Кадровые решения могут быть вынесены по тем, кто попросту не сделает выводов из призывов Президента и премьер-министра. И в этом случае технологический поиск громоотводов, как это принято в экспертной среде, не будет иметь серьезного значения», - заявил заместитель директора АМС.