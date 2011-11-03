ЕС не информировал Украину о изменении даты саммита. МИД готовится на 19 декабря
Директор Департамента МИД Украины по вопросам Европейского Союза Всеволод ЧЕНЦОВ заявляет, что ЕС не информировал Украину о возможности изменения даты саммита, поэтому украинская сторона готовится к проведению этого мероприятия 19 декабря – в соответствии с предложением европейских партнеров.
Об этом В.ЧЕНЦОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
"Есть официальная позиция, есть официальное предложение относительно даты проведения саммита. Это позиция ЕС, и формально дата 19 декабря была подтверждена буквально несколько недель назад. И сейчас мы работаем, исходя из этой даты", - сказал В.ЧЕНЦОВ.
Как сообщал УНИАН, 14 октября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что Украина и Европейский Союз согласовывают дату проведения саммита Украина - ЕС.
"Сейчас Киев и Евросоюз в диалоге друг с другом определяются с удобной для обеих сторон датой проведения саммита Украина - ЕС, который ориентировочно должен состояться в середине декабря 2011 года. Вопрос конкретной даты является сугубо техническим и зависит от графика руководства Европейского Союза и Президента Украины", - сказал О.ВОЛОШИН.
Как известно, на саммите Украина - ЕС в декабре планировалось парафировать соглашение об ассоциации, которая включает углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.