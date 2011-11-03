Главное на 3 ноября (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Соцполитика

Участники акции под Верховной Раду Украины 1 декабря проведут общенациональную забастовку в случае невыполнения их требований.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ.

Он отметил, что под стенами Верховной Рады сейчас собрались активисты Всеукраинской гражданской акции «Вперед!», представляющие 250 общественных и профсоюзных организаций из всех регионов Украины. Главное требование, которое объединило всех этих людей, – «Долой Верховную Раду!».

По оценкам организаторов акции, по состоянию на 11.00 в мероприятии принимают участие более 3 тыс. человек, но люди из регионов продолжают прибывать.

По словам А.ПАНАЭТОВА, в Украине нет ни одной социальной группы, которую бы устраивала ситуация в стране. «Сегодня под стенами парламента собрались люди дела – делегаты Всеукраинской гражданской акции протеста «Вперед». Мы здесь, чтобы информировать депутатский корпус, правительство и Президента, о том, что чаша нашего терпения переполнена. В годовщину Налогового Майдана дан старт третьему этапу акции «Вперед!» – Осеннему наступлению. Сегодня мы здесь, чтобы вручить депутатам уведомление об увольнении, в связи с несоответствием возложенных на них народом Украины обязанностям и нарушением ими присяги. Народ требует справедливости», – заявил А.ПАНАЭТОВ.

По его словам, участники сегодняшней акции полностью разделяют «справедливое негодование чернобыльцев и афганцев. Мы разделяем недовольство тех, кто через несколько лет будет выходить на пенсию. Мы разделяем негодование медиков и учителей. Эта Верховная Рада уже давно стала филиалом Кабмина. Депутаты большинства и примкнувшие к ним «тушки» – стали кнопкодавами. Поэтому сегодня главное наше требование – самороспуск Верховной Рады».

«В случае невыполнения наших требований 1 декабря начнется общенациональная забастовка», - заявил А.ПАНАЭТОВ.

Председатель общественной организации «Предприниматели Подолья» Галина КУЛИК зачитала перед собравшимися символический Приказ об увольнении народных депутатов Украины. «С сегодняшнего дня мы переходим к качественно новому этапу работы. Вы, господа депутаты, больше не представляете народ Украины. Его представляем мы. И мы уведомляем вас: мы организовали всенародное движение – в каждом городе, в каждом регионе. Мы выдвигаем реальную альтернативу власти и начисто переберем весь государственный двигатель. Мы заставим государственную машину работать на свой народ, а не против! Время переговоров прошло. Настало время действий», – под аплодисменты митингующих заявила активистка Акции «Вперед!».

Также на митинге был принят текст Открытого письма Президенту Украины с требованием ветировать закон об упрощенной системе налогообложения (№ 8521), в котором не учтены принципиальные требования предпринимателей. Кроме требования к гаранту Конституции остановить вступление в силу закона, способного разрушить малый бизнес в стране, выступившие на митинге активисты настаивают на том, чтобы была остановлена земельная реформа, которая приведет к тому, что вся земля окажется в руках крупного капитала, а крестьяне фактически станут крепостными. Собравшиеся на митинге потребовали начать реальную борьбу с коррупцией во всех эшелонах власти, введение персональной ответственности чиновников за злоупотребления.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, которая тоже находится на площади перед парламентом, считает, что за 20 лет Независимости Украины власть ничего так и не поняла. «Правительство и провластное большинство в Верховной Раде относятся к предпринимателям по принципу: «Вы нам либо рабы, либо враги». Своими действиями они уничтожают экономику, лишают людей работы и зарплаты, а государство – источника дохода. Власть своими действиями провоцирует кризис в стране, делает все, чтобы люди были нищими и зависимыми. Чиновники в Украине не понимают, что предприниматели – это люди, создавшие себя сами, создающие рабочие места и дающие работу людям. Единственное, чего они требуют у власти – не мешать и оставить их в покое», – прокомментировала происходящее Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Международные отношения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ готов обеспечить «зеленый коридор» для иностранных компаний, которые работают легально.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с представителями зарубежных бизнес-ассоциаций и дипломатического корпуса.

«Если вы гарантируете, что те компании, которые вы представляете, будут работать честно и прозрачно, мы с вами подпишем соглашение о внедрении «зеленого коридора» для всех товаров, которые будут поступать в Украину от ваших компаний», - заявил Н.АЗАРОВ.

В то же время он поручил председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ провести встречи с представителями бизнеса и разработать проекты указанных соглашений.

Во время встречи участники обсудили и согласовали предложение премьер-министра о внедрении так называемого “зеленого коридора” для компаний с безукоризненной деловой репутацией, которые работают легально.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что является сторонником идеи декриминализации налоговых экономических преступлений, поскольку, по его словам, главное - наладить легальную работу бизнеса.

«Я думаю, что такую стратегию мы реализуем», - отметил премьер-министр Украины.

«Без помощи бизнеса, без помощи предпринимателей, без конкретной работы над ошибками правительства трудно проводить работу по улучшению бизнес-климата в Украине», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он поинтересовался у предпринимателей, какие изменения необходимо внести в законодательство и как бизнесмены оценивают реформы, которые проводятся правительством.

Президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе ЗУКОСКИ отметил, что бизнес просит правительство в 2012 году сосредоточиться на реформах, которые облегчают деятельность реально работающих компаний, а также продолжить политику дерегулирования и упрощения ведения предпринимательской деятельности. По его словам, создание привлекательного бизнес-климата в Украине является чрезвычайно перспективным.

Встреча состоялась по инициативе премьер-министра. По его словам, Президент и правительство обеспокоены сигналами о появлении препятствий в ведении предпринимательской деятельности и тем, что предприниматели не видят улучшения бизнес-климата в стране.

В связи с этим Н.АЗАРОВ обратился к участникам встречи с просьбой откровенно и принципиально обсудить эти вопросы и найти пути решения существующих проблем.

Во встрече принимали участие члены Кабинета министров Украины, руководители министерств и ведомств, с которыми тесно сотрудничает бизнес и чья регуляторная деятельность влияет на формирование бизнес-климата в Украине. Также во встрече участвовали руководители бизнес-ассоциаций ряда стран, Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове, ЕБРР.

* * *

Директор Департамента МИД Украины по вопросам Европейского Союза Всеволод ЧЕНЦОВ заявляет, что ЕС не информировал Украину о возможности изменения даты саммита, поэтому украинская сторона готовится к проведению этого мероприятия 19 декабря – в соответствии с предложением европейских партнеров.

Об этом В.ЧЕНЦОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Есть официальная позиция, есть официальное предложение относительно даты проведения саммита. Это позиция ЕС, и формально дата 19 декабря была подтверждена буквально несколько недель назад. И сейчас мы работаем, исходя из этой даты", - сказал В.ЧЕНЦОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 октября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что Украина и Европейский Союз согласовывают дату проведения саммита Украина - ЕС.

"Сейчас Киев и Евросоюз в диалоге друг с другом определяются с удобной для обеих сторон датой проведения саммита Украина - ЕС, который ориентировочно должен состояться в середине декабря 2011 года. Вопрос конкретной даты является сугубо техническим и зависит от графика руководства Европейского Союза и Президента Украины", - сказал О.ВОЛОШИН.

Как известно, на саммите Украина - ЕС в декабре планировалось парафировать соглашение об ассоциации, которая включает углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Закон "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" относительно порядка выдачи копии лицензии.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 252 народных депутата из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом урегулирован вопрос выдачи копий лицензий физическим лицам-предпринимателям, которые ведут хозяйственную деятельность в нескольких местах.

В частности, действующий закон дополнен положением, которое предусматривает, что "обособленное место осуществления физическим лицом-предпринимателем хозяйственной деятельности, которое подлежит лицензированию, - это территория, помещения, которые отвечают требованиям лицензионных условий, находятся вне пределов места проживания такого лица и принадлежат ему по праву собственности или пользования".

Согласно закону, засвидетельствованная органом лицензирования копия лицензии выдается лицензиату - юридическому лицу на каждый филиал, каждое отделенное подразделение, а лицензиату - физическому лицу-предпринимателю на каждое отделенное место, где соответствующий лицензиат будет осуществлять указанный в лицензии вид хозяйственной деятельности, и подтверждает право лицензиата на такую деятельность.

В случае прекращения осуществления указанного в лицензии вида хозяйственной деятельности по месту осуществления такой деятельности, на которое была выдана копия лицензии, лицензиат обязан на протяжении 10 рабочих дней с даты прекращения сообщить об этом органу лицензирования в письменной форме.

Орган лицензирования должен внести соответствующие изменения в лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня с даты поступления такого сообщения.

* * *

Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 252 народных депутата из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается исключить из Перечня документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, который является дополнением к Закону «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью и о праве заниматься нотариальной деятельностью.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) 2 ноября т.г. предоставил банкам рефинансирование на 300 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Средства были предоставлены четырем банкам сроком на 44 дня под 19,3% годовых.

Мобилизационные операции в этот день Нацбанк не проводил.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 5,623 млрд. грн., при этом средневзвешенная процентная ставка составила 20,7%, в т.ч., по кредитам овернайт – 17%.

Как сообщалось, объем мобилизационных операций проведенных Нацбанком за январь-сентябрь 2011 года составил 158,6 млрд. грн., объем рефинансирования – 6 млрд. грн.

* * *

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 2 ноября увеличился на 5% и на начало дня 3 ноября составил 17,163 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

* * *

В Каннах сегодня начинается двухдневный саммит "Большой двадцатки".

Как передает Радио «Свобода», участники саммита обсудят проблемы европейского долгового кризиса, позицию Греции и поиски выхода из создавшейся ситуации.

Лидеры Франции и Германии Николя САРКОЗИ и Ангела МЕРКЕЛЬ заявили, что Греция не получит очередной транш финансовой помощи от ЕС и МВФ - до проведения объявленного греческим премьером Георгиосом ПАПАНДРЕУ референдума.

Двумя днями ранее он неожиданно объявил, что решение о целесообразности получения Афинами международной помощи для выхода из долгового кризиса должно быть принято в результате национального референдума. Вчера он добавил, что референдум может состояться 4 декабря и на нем будет решен вопрос о дальнейшем пребывании Греции в зоне евро.

На прошлой неделе лидеры стран еврозоны достигли согласия о списании половины греческих долгов и выделении Афинам нового пакета помощи в объёме 130 млрд. евро.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0160/8,0210, к 12:00 сузился спрэд - 8,0160/8,0190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2602, к 12:00 цены повысились до 0,2599/0,2603.

В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,8409 (+0,1995).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3700/1,3702, а к 12:00 выросли до 1,3788/1,3790.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9875/10,9960, к 12:00 цены ушли вверх - 11,0150/11,0235.

* * *

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 2 ноября т.г. составил 1,427 млрд. долл. (в эквиваленте), что на 566,5 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,228 млрд. долл.

Как сообщалось, в этот день на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0170/8,0240, к 12:00 цены снизились 8,0160/8,0195. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0150/8,0220 грн./долл.

Рублевый рынок открылся 0,2619/24, к 12:00 цены понизились 0,2614/18. К закрытию торгов цены поднялись 0,2616/20. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6295 (-0,1550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3800. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0505/11,0620, к 12:00 цены ушли вниз 11,0270/11,0360. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 11,0530/11,0665.

Промышленность

Украинское ПАО «Мотор Сич» выступит инвестором белорусского авиаремонтного холдинга.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадим МЕЛЬНИК.

По его словам, «Мотор Сич» проявляет интерес к Оршанскому авиаремонтному заводу. «Мотор Сич» – одно из ведущих в мире предприятий по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей. «Мотор Сич» – это уже очень серьезно, к такому крупному предприятию прислушиваются в мире. Планируется, что эта компания выступит в качестве параллельного инвестора по созданию холдинга. Еще одним инвестором проекта определено белорусское ЗАО «Белтехэкспорт», - сказал В. МЕЛЬНИК.

Проект предполагает модернизацию Оршанского авиаремонтного завода, создание рядом с ним международного мультимодального логистического центра «Орша» в рамках сотрудничества завода с гонконгской компанией СВТ Development (Logistik) Limited.

По словам главы департамента по авиации, инвестор уже представил бизнес-план, который прошел предварительную экспертизу.

«При правильном расчете и модернизации предприятие имеет высокие шансы на успех, специализируясь на ремонте авиационной техники, в первую очередь вертолетов», - отметил В. МЕЛЬНИК.

Справка УНИАН. В мае 2011 года Александр ЛУКАШЕНКО посетил Оршанский авиаремонтный завод и потребовал предложений по привлечению инвестиций. Речь идет о проработке вопроса участия ЗАО «Белтехэкспорт» в инвестпроекте по модернизации завода. Ожидаемые инвестиции в развитие завода – 45 млн. долларов.

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» является ведущим предприятием в Беларуси по выполнению капитального ремонта различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24, а также агрегатов различной авиационной техники.

ОАО «Мотор Cич» (Запорожье) – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.

ТЭК

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-октябре увеличила транзит природного газа в страны Европы на 8,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 83,2 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-октябре увеличилась на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 126,03 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 1 января 2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» включает 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

Торговля

В столице горел рынок «Святошино» и торговые киоски в Дарницком районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, вчера вечером на территории ООО «Рынок Святошино» произошло возгорание в двух торговых павильонах площадью 15 кв. м.

Пожарные ликвидировали огонь за 20 минут. В результате пожара сгорели два павильона, еще один поврежден.

Пострадавших нет. Причины возникновения пожара и сумма убытков выясняются.

Кроме того, сегодня в 04.05 в оперативно-координационный центр Главного управления МЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре по ул. Декабристов в Дарницком районе. В результате пожара полностью сгорели три киоска, еще два повреждены.

Во время тушения пламени был спасен 50-летний мужчина, который получил ожоги тела 2-3-й степени.

Причины пожара и убытки устанавливаются.

ЖКХ

В Украине по состоянию на 2 ноября т.г. к теплоснабжению подлючено 100% потребителей 17 областей, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, все котельные обеспечивают теплом жителей Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

При этом в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской областях, а также в Киеве при штатной работе всех систем теплоснабжения по разным причинам остаются без теплоснабжения по 1-2 жилых дома.

По данным министерства, в Запорожской области еще не обогревают 20 учебных заведений, где каникулы продолжаются до 13 ноября, а в Закарпатской - 5 школ, где 4 ноября планируется завершить монтаж модульных котельных, а каникулы продлятся до 11 ноября.

По информации региональных структурных подразделений по вопросам ЖКХ, локальные аварии тепловых сетей, повреждения внутридомовых систем отопления ликвидируются в течение суток.

Транспорт

"Укрзализныця" не имеет возможности улучшить качество пригородных перевозок вследствие острого недостатка финансовых ресурсов и специализированного подвижного состава.

Об этом идет речь в сообщении ведомства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2011 года убытки от пригородных железнодорожных перевозок составили свыше 2,3 млрд. грн. Покрытие расходов доходами составляет лишь 11%.

Также в сообщении идет речь о том, что эксплуатация пригородных поездов стоит дорого, а используются они часто крайне нерационально.

В частности, средняя населенность поездов повышенного комфорта №801/802 соединением Тячив–Ужгород и №803/804 соединением Хуст–Ужгород Львовской железной дороги за месяц составляла 11%, в будние дни - от 2 до 5%. В то же время, эксплуатационные расходы дизель-поезда в среднем за месяц составляют 700 тыс. грн., а выручка от реализации билетов - 79 тыс. грн. Убытки железной дороги в месяц составляют 621 тыс. грн. Ухудшает ситуацию в пригородном секторе пассажирских перевозок и задолженность облгосадминистраций за льготные перевозки граждан. За 9 месяцев 2011 года «Укрзализныця» перевезла пассажиров льготных категорий на сумму почти 1150 млн. грн., а компенсации получены лишь в 25-процентном объеме.

«Мы отметили такую интересную закономерность: чем более богатый бюджет области, города, тем хуже они расплачиваются с железной дорогой. И наоборот, регионы с более скромными возможностями стремятся компенсировать нам хоть бы 70-80% от положенной суммы», - отметил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

В частности, по его словам, Харьковская область задолжала ведомству 27 млн. грн., Киев - 45 млн. грн. Сумма компенсации традиционно составляет 20-30% от необходимого.

На сегодня перед железными дорогами Украины поставлено задание перейти на новый уровень комфортности и качества обслуживания пассажиров. Железные дороги готовы к конструктивному диалогу относительно оптимальной организации транспортного пригородного соединения, также готовы идти навстречу местной власти в вопросах сохранения объемов движения пригородных поездов при условии компенсации убытков в соответствии с действующим законодательством.

Погода

Завтра в Украине погода существенно не изменится, днем до 10° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 4 ноября будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах до 5° мороза, на побережье морей 2-7° тепла; днем 5-10° тепла, в западных и местами в южных областях 8-13°, на Закарпатье до 16°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

(УНИАН)