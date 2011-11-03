В Грузии считают, что судебный процесс над Тимошенко - внутреннее дело Украины

В Грузии считают, что судебный процесс над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО является внутренним делом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Медиа-клуба вице-премьер-министр, министр по евроатлантической интеграции Грузии Георгий БАРАНИДЗЕ.

«Я считаю, что не может быть официальной позиции правительства Грузии, поскольку мы считаем этот вопрос сугубо внутренним делом Украины», - сказал он.

Г.БАРАНИДЗЕ отметил, что Грузия не находится в той позиции, чтобы кого-то учить, тем более Украину.

«Мы считаем, что у Президента, правительства, парламента, а также у оппозиции есть здравый смисл, и эти вопросы будут решаться исходя из законодательства Украины и интересов украинского общества», - добавил он.

По словам Г.БАРАНИДЗЕ, для Грузии очень важны мир, стабильность, демократический курс Украины, а также ее курс на евроинтеграцию.