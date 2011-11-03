Азаров заявляет, что готов обеспечить «зеленый коридор» иностранным компаниям

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ готов обеспечить «зеленый коридор» для иностранных компаний, которые работают легально.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с представителями зарубежных бизнес-ассоциаций и дипломатического корпуса.

«Если вы гарантируете, что те компании, которые вы представляете, будут работать честно и прозрачно, мы с вами подпишем соглашение о внедрении «зеленого коридора» для всех товаров, которые будут поступать в Украину от ваших компаний», - заявил Н.АЗАРОВ.

В то же время он поручил председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ провести встречи с представителями бизнеса и разработать проекты указанных соглашений.

Во время встречи участники обсудили и согласовали предложение премьер-министра о внедрении так называемого “зеленого коридора” для компаний с безукоризненной деловой репутацией, которые работают легально.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что является сторонником идеи декриминализации налоговых экономических преступлений, поскольку, по его словам, главное - наладить легальную работу бизнеса.

«Я думаю, что такую стратегию мы реализуем», - отметил премьер-министр Украины.

«Без помощи бизнеса, без помощи предпринимателей, без конкретной работы над ошибками правительства трудно проводить работу по улучшению бизнес-климата в Украине», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он поинтересовался у предпринимателей, какие изменения необходимо внести в законодательство и как бизнесмены оценивают реформы, которые проводятся правительством.

Президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе ЗУКОСКИ отметил, что бизнес просит правительство в 2012 году сосредоточиться на реформах, которые облегчают деятельность реально работающих компаний, а также продолжить политику дерегулирования и упрощения ведения предпринимательской деятельности. По его словам, создание привлекательного бизнес-климата в Украине является чрезвычайно перспективным.

Встреча состоялась по инициативе премьер-министра. По его словам, Президент и правительство обеспокоены сигналами о появлении препятствий в ведении предпринимательской деятельности и тем, что предприниматели не видят улучшения бизнес-климата в стране.

В связи с этим Н.АЗАРОВ обратился к участникам встречи с просьбой откровенно и принципиально обсудить эти вопросы и найти пути решения существующих проблем.

Во встрече принимали участие члены Кабинета министров Украины, руководители министерств и ведомств, с которыми тесно сотрудничает бизнес и чья регуляторная деятельность влияет на формирование бизнес-климата в Украине. Также во встрече участвовали руководители бизнес-ассоциаций ряда стран, Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове, ЕБРР.