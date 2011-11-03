Азаров завтра в Белграде примет участие в заседании глав правительств стран ЦЕИ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в пятницу, 4 ноября, осуществит рабочий визит в Белград (Сербия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, в ходе визита Н.АЗАРОВ примет участие в заседании глав правительств стран Центрально-европейской инициативы.

*** Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ) является региональной группировкой стран Центральной и Восточной Европы, деятельность которой имеет целью налаживание многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах и содействие на этой основе укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В ее состав входят 18 стран: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория и Украина. Из 18 стран-членов ЦЕИ девять уже являются членами Европейского Союза.

Украина начала развивать контакты с ЦЕИ в 1992 г. путем участия в деятельности нескольких рабочих групп Инициативы. В марте 1994 г. Украина получила статус члена Ассоциированного Совета ЦЕИ, а 31 мая 1996 г. получила статус полноправного члена.