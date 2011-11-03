ВР снизила до 25% долю национального продукта в теле- и радиопространстве

Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрена только 25% квота на национальный аудиовизуальный продукт.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о трансграничном телевидении к программной концепции вещания проголосовали 238 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, предусматривается уменьшение доли «национального аудиовизуального продукта» в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации – не менее 25%. До принятия закона эта доля составляла 50%.

До 25% снижена и квота на присутствие отечественного продукта в радио- и телеэфирах.

Против принятия закона выступали представители фракции «БЮТ-Батькивщина» и часть депутатов от НУ-НС. Они требовали снять этот документ с рассмотрения. Принятие закона оппозиция встретила возгласами «Ганьба!».