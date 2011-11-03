Азаров называет слухами информацию о возможных кадровых изменениях в Кабмине

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ называет слухами информацию о возможных кадровых изменениях в правительстве .

Об этом он написал на своей странике в Facebook.

"Поменьше верьте слухам. Кадровые изменения происходят тогда, когда они неизбежны. Просто так, ради того, чтобы удовлетворить чьи-то интересы, такие серьезные решения не принимаются. Подход к кадровым решениям всегда очень обстоятельный, с анализом субъективных и объективных факторов", - ответил Н.АЗАРОВ на вопрос одного из пользователей социальной сети.