Клюев представил нового руководителя Запорожской области

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ представил актику Запорожской области нового председателя облгосадминистрации Александра ПЕКЛУШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась сегодня в Запорожской облгосадминистрации.

Представляя нового руководителя области, А.КЛЮЕВ выразил уверенность в том, «что под руководством ПЕКЛУШЕНКО Запорожская область будет в авангарде».

А.ПЕКЛУШЕНКО, в свою очередь, указал на то, что «так, как работал Борис ПЕТРОВ и его команда, ранее в области не работал никто, и все его дела будут приумножены».

Удовлетворенность работой Б.ПЕТРОВА на должности губернатора Запорожской области косвенно высказал и А.КЛЮЕВ, отметив, что экс-председатель ОГА «уходит на повышение». Какое именно новое место работы будет у Б.ПЕТРОВА А.КЛЮЕВ не уточнил.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент освободил Б.ПЕТРОВА от должности председателя Запорожской ОГА и назначил на эту должность А.ПЕКЛУШЕНКО.