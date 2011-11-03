Анонс на 4 ноября

* Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ осуществит рабочий визит в Белград (Сербия).

* Состоится пленарное заседание ВРУ.

* В Хозяйственном суде г. Киева состоится третье слушание по иску зам.прокурора г. Киева в интересах Фонда госимущества к ПрАТ «Укрпрофздравница» «О признании права собственности на производственно-административное нежилое здание и истребовании имущества». Поскольку срок рассмотрения данного дела истекает 07.11.2011, существует вероятность принятия решения по сути в ходе судебного заседания.

* Состоится расширенное заседание коллегии Министерства экономического развития и торговли Украины под председательством первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Украины Андрея Клюева. Во время заседания будут просуммированы результаты развития экономики и социальной сферы Украины за 9 месяцев 2011 года. Также будет рассматриваться вопрос проведения дерегулирования хозяйственной деятельности.

* Состоится заседание экспертной рабочей группы УСПП и КНУ им. Т.Шевченко. Будут обсуждаться вопросы подготовки специалистов, необходимых для достойного представления Украины в Европейском союзе, СНГ, других международных организациях. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Т.Шевченко Игорь Лютый, профессорский и преподавательский состав университета, предприниматели и др.

* 12-30 - в УНИАН ООО «Истил Телеком Украина» проведет презентацию для Украины новых инновационных услуг платного спутникового телевидения Xtra TV (Экстра ТВ). Спутниковое телевидение, которое пока еще занимает 18 процентов телеаудитории страны, является в то же время наиболее динамически развивающейся сферой телевещания. Почти 3 000 000 зрителей ежемесячно отдают преимущество сигналу с орбиты, пользуясь услугой доступа к свободнодоступным спутниковым каналам (FTA). Главенствующее место на рынке должна занять новая услуга, не нуждающаяся в письменных соглашениях и дополнительном оборудовании. Услуги под брендом Xtra TV, предлагают, в зависимости от вкусов, доступ к пяти тематическим пакетам с почти 40 спутниковыми каналами, сигнал которых не является доступным в свободном доступе. В то же время у абонентов такой инновационной услуги остается возможность просмотра свободнодоступных спутниковых каналов, поступающих со спутника. На пресс-конференции выступит директор ООО «Истил Телеком Украина» Джим Филлипофф (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050-330-77-42, maxim.rylsky@twg.com.ua.

* Состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня железнодорожника. Приглашены: первый зам.председателя ВРУ Адам Мартынюк, первый зам.министра инфраструктуры Украины Константин Ефименко. Среди гостей - представители Железнодорожных войск МО РФ и Департамента транспортного обеспечения МО Республики Беларусь. В программе - выступление военного оркестра 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск МО Республики Беларусь.

* Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк будет находиться с рабочей поездкой в Хмельницкой области. В ходе визита министр примет участие в открытии: молочно-товарной фермы ООО НВА "Перлина Поділля" - 250 голов; молочно-товарного комплекса ООО «Подільський господар 2004» корпорации "Сварог Вест Групп" - 1200 голов.

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