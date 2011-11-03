Главное на 3 ноября (вечер)

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ готов обеспечить «зеленый коридор» для иностранных компаний, которые работают легально.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с представителями зарубежных бизнес-ассоциаций и дипломатического корпуса.

«Если вы гарантируете, что те компании, которые вы представляете, будут работать честно и прозрачно, мы с вами подпишем соглашение о внедрении «зеленого коридора» для всех товаров, которые будут поступать в Украину от ваших компаний», - заявил Н.АЗАРОВ.

В то же время он поручил председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ провести встречи с представителями бизнеса и разработать проекты указанных соглашений.

Во время встречи участники обсудили и согласовали предложение премьер-министра о внедрении так называемого “зеленого коридора” для компаний с безукоризненной деловой репутацией, которые работают легально.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что является сторонником идеи декриминализации налоговых экономических преступлений, поскольку, по его словам, главное - наладить легальную работу бизнеса.

«Я думаю, что такую стратегию мы реализуем», - отметил премьер-министр Украины.

«Без помощи бизнеса, без помощи предпринимателей, без конкретной работы над ошибками правительства трудно проводить работу по улучшению бизнес-климата в Украине», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он поинтересовался у предпринимателей, какие изменения необходимо внести в законодательство и как бизнесмены оценивают реформы, которые проводятся правительством.

Президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе ЗУКОСКИ отметил, что бизнес просит правительство в 2012 году сосредоточиться на реформах, которые облегчают деятельность реально работающих компаний, а также продолжить политику дерегулирования и упрощения ведения предпринимательской деятельности. По его словам, создание привлекательного бизнес-климата в Украине является чрезвычайно перспективным.

Встреча состоялась по инициативе премьер-министра. По его словам, Президент и правительство обеспокоены сигналами о появлении препятствий в ведении предпринимательской деятельности и тем, что предприниматели не видят улучшения бизнес-климата в стране.

В связи с этим Н.АЗАРОВ обратился к участникам встречи с просьбой откровенно и принципиально обсудить эти вопросы и найти пути решения существующих проблем.

Во встрече принимали участие члены Кабинета министров Украины, руководители министерств и ведомств, с которыми тесно сотрудничает бизнес и чья регуляторная деятельность влияет на формирование бизнес-климата в Украине. Также во встрече участвовали руководители бизнес-ассоциаций ряда стран, Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове, ЕБРР.

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность разрешить проведение валютных свопов (договоры продажи валюты с обязательством обратного выкупа в определенный срок по определенному заранее курсу) с российским рублем.

Об этом заявил журналистам президент «Альфа-Банка» (Украина) Александр ЛУКАНОВ.

«Национальный банк предлагает несколько интересных инструментов, связанных с операциями своп рубль-гривня для российских банков, что даст возможность акционерам российских банков поддерживать свои банки в Украине большим гривневым ресурсом. Он может быть долгосрочным и привлекательным по цене, что в результате скажется на снижении стоимости кредитов и будет способствовать росту привлекательности гривни как национальной валюты», - сказал А.ЛУКАНОВ по результатам встречи председателя совета директоров российской банковской группы «Альфа-Банк», председателя наблюдательного совета «Альфа-Банка» (Украина) Петра АВЕНА с председателем Национального банка Украины Сергеем АРБУЗОВЫМ в четверг.

Россия будет участвовать в программах финансовой поддержки стран Евросоюза как минимум через МВФ, подтвердил президент Дмитрий Медведев, выступая на саммите G20. На брифинге в преддверии саммита помощник президента Аркадий Дворкович сообщил, что Россия готова дать еврозоне до $10 млрд на борьбу с долговым кризисом.

«Не хотелось бы советовать суверенным странам, что и как им делать, но, во-первых, Россия – это часть Европы, и нам небезразличны ее проблемы, и, во-вторых, мы готовы участвовать в программах финансовой поддержки странам Евросоюза прежде всего через МВФ, а значит имеем право на обозначение своей позиции», – цитирует Медведева РИА «Новости». Президент добавил, что страны с большим долговым бременем должны незамедлительно начать сокращение бюджетных расходов.

«Страны, у которых долговое бремя чрезмерно, должны незамедлительно начинать фискальную консолидацию. Тем же странам еврозоны, которые рассматриваются рынками как безопасная гавань, было бы целесообразно поддержать спрос и облегчить тем самым положение более слабых партнеров», – сказал он.

Россия первой из развивающихся экономик, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), рассматривает возможность помощи ЕС вне МВФ. Отказом уже ответили Бразилия, Индия и Китай. От поддержки еврозоны отказались даже некоторые из развитых стран. Великобритания не предоставит собственные средства даже через МВФ. Размер помощи, предлагаемой российскими властями, невелик, однако это плата за поддержку ЕС при вступлении России в ВТО, убеждены эксперты, пишет "Газета.Ru".

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг неожиданно принял решение сократить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 1,25% годовых.

Данное решение ЕЦБ разошлось с прогнозами аналитиков, которые ожидали сохранения ставки на уровне 1,5%.

Ставка по депозитам банков в ЕЦБ также будет снижена на 0,25 процентного пункта – до 0,5%. Решения регулятора вступят в силу с 9 ноября.

ЕЦБ дважды в текущем году повышал базовую ставку – в апреле до 1,25% с предельно низкого уровня в 1,00%, на котором она находилась с мая 2009 года, и в июле еще на 0,25 процентного пункта – до 1,5%, передает РИА «Новости».

Энергетика

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе-октябре 2011 года увеличилось на 3,3%, или на 5,044 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2010 года – до 157,608 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за 10 месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали увеличили выработку электроэнергии на 9,5%, или на 5,986 млрд. кВт/ч, – до 68,547 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 0,9%, или 641,7 млн. кВт/ч, – до 73,213 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 3,7%, или 229,6 млн. кВт/ч, – до 6,409 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-октябре т.г. сократили выработку электроэнергии на 16% – до 9,437 млрд. кВт/ч.

Также сообщается, что в октябре т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с октябрем 2010 года на 0,4%, или 61,1 млрд. кВт/ч, – до 16,691 млрд. кВт/ч.

Правительство Украины одобрило условия приватизации госпакетов акций 5 энергокомпаний.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, правительством одобрены условия приватизации 25% «Днепроэнерго», 40,6% «Донецкоблэнерго», 45% «Черновцыоблэнерго», 50% «Винницаоблэнерго» и 50% «Закарпатьеоблэнерго».

При этом председатель ФГИ отметил, что, несмотря на то, что условия приватизации данных госпакетов акций в целом утверждены, правительство будет вносить в условия приватизации еще определенные дополнения.

По словам А.РЯБЧЕНКО, на данное время решение о приватизации данных госпакетов акций еще протокольно не оформлены.

Разные темы

Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрена только 25% квота на национальный аудиовизуальный продукт.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о трансграничном телевидении к программной концепции вещания проголосовали 238 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, предусматривается уменьшение доли «национального аудиовизуального продукта» в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации – не менее 25%. До принятия закона эта доля составляла 50%.

До 25% снижена и квота на присутствие отечественного продукта в радио- и телеэфирах.

Против принятия закона выступали представители фракции «БЮТ-Батькивщина» и часть депутатов от НУ-НС. Они требовали снять этот документ с рассмотрения. Принятие закона оппозиция встретила возгласами «Ганьба!».

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