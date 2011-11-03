Курс НБУ на 04.11.11

Официальный курс НБУ на 04.11.11100 USD – 798.0700 (3 ноября – 797.9300)100 EUR – 1099.1818 (3 ноября – 1101.8615)10 RUR – 2.5875 (3 ноября – 2.6006)Учетные курсы банковских металлов на 04.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-138265.63 (3 ноября-138121.68)961 XAG 10 Серебро-2770.90 (3 ноября-2699.40)962XPT10Платина-127292.17(3 ноября-127269.84)964XPD10Палладий-51555.32 (3 ноября-51147.31)

Официальный курс НБУ на 04.11.11 100 USD – 798.0700 (3 ноября – 797.9300) 100 EUR – 1099.1818 (3 ноября – 1101.8615) 10 RUR – 2.5875 (3 ноября – 2.6006) Учетные курсы банковских металлов на 04.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-138265.63 (3 ноября-138121.68) 961 XAG 10 Серебро-2770.90 (3 ноября-2699.40) 962XPT10Платина-127292.17(3 ноября-127269.84) 964XPD10Палладий-51555.32 (3 ноября-51147.31)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter