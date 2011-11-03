Курс НБУ на 04.11.11

19:34, 03 ноября 2011
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Официальный курс НБУ на 04.11.11100 USD – 798.0700 (3 ноября – 797.9300)100 EUR – 1099.1818 (3 ноября – 1101.8615)10 RUR – 2.5875 (3 ноября – 2.6006)Учетные курсы банковских металлов на 04.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-138265.63 (3 ноября-138121.68)961 XAG 10 Серебро-2770.90 (3 ноября-2699.40)962XPT10Платина-127292.17(3 ноября-127269.84)964XPD10Палладий-51555.32 (3 ноября-51147.31)

Официальный курс НБУ на 04.11.11

100 USD – 798.0700 (3 ноября – 797.9300)

100 EUR – 1099.1818 (3 ноября – 1101.8615)

10 RUR – 2.5875 (3 ноября – 2.6006)

Учетные курсы банковских металлов на 04.11.11 за 10 тройских унций (грн.)

959XAU10Золото-138265.63 (3 ноября-138121.68)

961 XAG 10 Серебро-2770.90 (3 ноября-2699.40)

962XPT10Платина-127292.17(3 ноября-127269.84)

964XPD10Палладий-51555.32 (3 ноября-51147.31)

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