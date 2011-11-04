Вступление в силу визового соглашения с Бразилией тормозится

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Федеральной Республики Бразилия о частичном отказе от виз вступит в силу после выполнения бразильской стороной дополнительных внутригосударственных процедур.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Соглашение должно было вступить в силу 4 ноября. Его положениями предусматривается возможность безвизового порядка въезда граждан Украины и Бразилии с целью туризма и бизнеса, выезда и следования транзитом по территории государства другой договорной стороны на основании проездных документов, действительных для выезда за границу, а также пребывания сроком до 90 дней на протяжении 180 дней с даты первого въезда.

Министерство иностранных дел призывает граждан Украины, которые намерены в ближайшее время посетить Бразилию с целью туризма и бизнеса, обращаться в Посольство Бразилии в Украине для получения виз.

О начале действия соглашения МИД будет информировать безотлагательно.