ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «СБУ обыскала жилище экс-главы Укргазбанка – ищут улики многомиллионных махинаций» пишет: Служба безопасности расследует уголовное дело о растрате 90 млн. грн. в Укргазбанке в период финансового кризиса. Деньги ушли к фирмам, близким к тогдашнему руководству банка, а залог оказался неадекватным размеру займа…

http://delo.ua/ukraine/sbu-obyskala-zhilische-eks-glavy-ukrgazbanka-ischut-uliki-mnogomill-167225/

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Также «Дело» в публикации «Стать милиционером будет труднее» пишет: Верховная Рада проголосовала за законопроект, который вводит дополнительные требования к лицам, желающим пополнить ряды украинской милиции…

http://delo.ua/education/stat-milicionerom-budet-trudnee-167256/

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«Дело» в публикации «Cергей Гриневецкий: Между ЕС и Россией идет борьба за Украину» пишет: народный депутат считает, что сейчас между Евросоюзом и Россией идет борьба за доступ к богатствам Украины. И если ЕС в декабре не предоставит Украине четкой перспективы членства, то выиграть в этой борьбе может Россия…

http://delo.ua/ukraine/cergej-grineveckij-mezhdu-es-i-rossiej-idet-borba-za-ukrainu-167247/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «120 млн грн слили в сантехнику», в котором пишет: в распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о финансовых махинациях во время реконструкции НСК "Олимпийский". Компания АК "Инжиниринг", выигравшая тендер на проведение работ в качестве генерального подрядчика, провела конкурс на закупку сантехники за государственные средства на сумму около 120 млн. грн. В результате проводки этих денег по счетам двух предприятий стоимость оборудования оказалась завышенной. В связи с этим Главное следственное управление МВД расследует уголовное дело…

http://www.kommersant.ua/doc/1809968

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Валерий Саратов: рост тарифов не стоит воспринимать как зло», в котором пишет: в 2012 году ожидается рост тарифов на услуги тепло- и водоснабжения, а также очередная волна укрупнения предприятий отрасли. Это должно позволить профинансировать модернизацию небольших компаний, а также унифицировать тарифы для населения. Об этих планах, а также о перспективах субсидирования государством тарифов на воду, глава Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг Валерий Саратов рассказал изданию…

http://www.kommersant.ua/doc/1809292

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Издание «Экономические известия» в публикации «Негатив поставил рекорд» пишет: в ноябре промышленникам установлена самая высокая цена газа за всю историю независимой Украины — 4600 грн. за 1 тыс. куб. м. Это делает экономику наименее конкурентоспособной за последние 20 лет. Производители лихорадочно сокращают расходы и поднимут цены уже к концу года. Это вызовет очередной виток инфляции, с которым попытается бороться правительство…

http://markets.eizvestia.com/full/negativ-postavil-rekord

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Государство возьмут на баланс», в котором пишут: удержание на плаву текущего счета платежного баланса Украины может потребовать привлечения заимствований «ВТБ Банка» в размере $4 млрд. уже в самое ближайшее время, что увеличит общую сумму заимствований перед банком в три раза…

http://finance.eizvestia.com/full/gosudarstvo-vozmut-na-balans

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Газета «Сегодня» в публикации «Шенгенки» дают выборочно, но вскоре их получение обещают упростить» пишет: в ближайшее время Украина и Европа договорятся об упрощении визового режима…

http://www.segodnya.ua/news/14306240.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине затеяли «революцию льгот»: депутатов лишают бесплатного проезда, милицию - кредитов» пишет: планы Минсоцполитики парламентарии могут не поддержать…

http://www.segodnya.ua/news/14306232.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рекордный урожай картофеля - "Клондайк" для перекупщиков» пишет: Украина в этом году собрала рекордный за время независимости урожай картофеля. Производители хватаются за голову - низкие цены приведут к убыткам, а излишки могут попросту сгнить. Спокойны только "посредники"…

http://economics.unian.net/rus/detail/108562

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Абрамович оплатил свою долю в «Русале» деньгами Дерипаски» пишет: в ходе продолжившихся в четверг разбирательств в Высоком суде Лондона по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу последний признал, что на приобретение своего второго крупнейшего актива — долю в «Русале» — миллиардер также затратил минимум собственных средств…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1412137/abramovich_oplatil_svoyu_dolyu_v_rusale_dengami_deripaski

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Также «Ведомости» в публикации «Медведев и БРИКС хотят расшевелить Европу» пишут: по пути на заседание саммита G20 президент РФ зашел на одну из сессий бизнес-саммита B20 и жестко раскритиковал Евросоюз…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1412175/medvedev_i_briks_hotyat_rasshevelit_evropu

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Издание «Известия» в публикации «Плюсы и минусы ВТО для России» пишет: от вступления во Всемирную торговую организацию выиграют российские потребители…

http://izvestia.ru/news/505896

(УНИАН)