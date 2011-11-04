Азаров прибыл в Белград. Примет участие в саммите глав правительств ЦЕИ

Белград. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл с рабочим визитом в Белград (Республика Сербия) для участия в саммите глав правительств Центрально-европейской инициативы.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Н.АЗАРОВ планирует выступить на саммите, а также провести ряд двусторонних встреч.

В частности, Н.АЗАРОВ встретится с Президентом Сербии Борисом ТАДИЧЕМ, с главой скупщины Сербии Славицей ДЖУКИЧ-ДЕЯНОВИЧ, а также премьер-министром Сербии Мирко ЦВЕТКОВИЧЕМ.

Кроме того, Н.АЗАРОВ планирует провести встречу с вице-премьер-министром, министром экономики Польши Вальдемаром ПАВЛЯКОМ, с премьер-министром Черногории Игорем ЛУКШИЧЕМ.

*** Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ) является региональной группировкой стран Центральной и Восточной Европы, деятельность которой имеет целью налаживание многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах и содействие на этой основе укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В ее состав входят 18 стран: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория и Украина. Из 18 стран-членов ЦЕИ девять уже являются членами Европейского Союза.

Украина начала развивать контакты с ЦЕИ в 1992 году путем участия в деятельности нескольких рабочих групп Инициативы. В марте 1994 года Украина получила статус члена Ассоциированного Совета ЦЕИ, а 31 мая 1996 года - статус полноправного члена.