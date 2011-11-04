К Верховной Раде подтягивают дополнительные силы милиции
К Верховной Раде, где сейчас проходит очередная акция протеста, подтягивают дополнительные силы милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, колонна из нескольких милицейских автобусов со стороны Европейской площади въехала в Мариинский парк и стремительно проследовала в направлении парламента.
Как сообщал УНИАН, сегодня под стенами Верховной Рады снова проходит митинг.
К ВР подошли около 300-400 представителей партии «Батьківщина», «Фронта Змін» и сторонников партий, которые входят в Блок Юлии Тимошенко. Их количество постепенно увеличивается.
Участники акции требуют от депутатов Верховной Рады принять закон о декриминализации статей, по которым осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и судят экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. Со стороны Мариинского дворца также установлена небольшая импровизированная сцена, с которой выступают народные депутаты.
Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.