Брат Дикаева заявляет, что убитый силовиками Аслан был не бандитом, а милиционером

Аслан Дикаев никогда не участвовал в гражданской войне в Чечне. Он служил в структуре Разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации, а потом, после демобилизации, 7 лет прослужил в органах милиции.

Такое заявление сделал сегодня родной брат убитого – Адам ДИКАЕВ, неожиданно позвонивший из Чечни в редакцию одесского интернет-издания www.048.ua.

Редакция издания цитирует А.ДИКАЕВА: «Аслан приехал в Украину 5 лет назад отдыхать в Крыму. Там на него, при посредничестве какого-то бизнесмена вышли заместитель министра МВД (Украины) и кто-то из начальства Одесской милиции. После этого он уволился из рядов российской милиции и перебрался в Украину. Здесь милиционеры пообещали ему и гражданство, и вид на жительство (жил все это время он без необходимого пакета документов). Чем он конкретно занимался, Аслан не уточнял: сначала он говорил, что работает у бизнесмена охранником, потом — что у него есть кафе на берегу моря».

Как сообщил А.ДИКАЕВ, «больше он (Аслан – УНИАН) рассказал мне в прошлом году, когда я отдыхал в Одессе в санатории имени Чкалова. Он приехал ко мне и рассказал о связях с руководством украинской милиции и о том, что работает он на них».

«Сейчас на территории России у убитого, кроме брата есть еще мать и 16 двоюродных братьев, - рассказал А.ДИКАЕВ. - Все они читают статьи в Интернете и недоумевают, почему в Украине из их брата - милиционера сделали киллера».

Адам ДИКАЕВ задается вопросом, пишет интернет-издание: «почему героями спецоперации сделали тех, кто убил Аслана без суда и следствия, почему милиционеры не захотели добиться ни имен заказчиков убийств, ни обстоятельств этих убийств. Также брату убитого А.Дикаева невдомек: если Аслана не покрывало руководство милиции, где бы он раздобыл такой арсенал оружия, если ему его не дали, не предоставили жилье и транспорт».

В беседе Адам ДИКАЕВ заметил: «Если у Аслана не было покровителей в милиции, то почему он больше суток сидел в отеле (имеется ввиду одесский отель «Особняк» - УНИАН) и никуда не уезжал?». Адам ДИКАЕВ также уточнил, что даже свой автомобиль марки БМВ Аслан «приобрел у одного из руководителей Крымского УБОПа».

По словам Адама, его брат собирался уехать из Украины, и именно поэтому милиция начала за ним охоту, сообщает редакция интернет-издания www.048.ua и добавляет, что «ни в коем случае не обвиняет кого-либо из руководства украинской милиции. Но, как еще одна версия случившегося в Одессе, рассказ человека, представившегося родным братом Аслана ДИКАЕВА, безусловно, имеет право на жизнь».

Газете «Сегодня» удалось связаться с Адамом ДИКАЕВЫМ. В телефонном разговоре он заметил, что во время последней встречи этим летом его брат заметно нервничал. «Я уверен, что Аслан всерьез опасался своих покровителей из милиции. В его машине я увидел пистолет ТТ. Аслан туманно объяснил, что оружие ему нужно для работы. Якобы украинские правоохранители сделали его начальником секретного спецподразделения, и скоро он будет направлен в «какую-то горячую точку». Приехав в Россию, я с ужасом узнал о том, что Аслана застрелили в Одессе 1 октября, еще и на всю страну объявили киллером», - рассказывает родственник убитого.

По версии Адама, его брата застрелили, чтобы тот не смог назвать фамилии своих работодателей в МВД. «Я уверен, что Аслана убили за то, что он слишком много знает о тайных делах милиционеров. 30 сентября он ехал в Одессу по вызову своего начальника из МВД. Когда его автомобиль был остановлен под Кошарами, он понял, что его хотят убрать. А в милиционеров он стрелял при самозащите. Да и тут еще вопрос стоит - кто в кого пальнул первым, - делится своими предположениями Адам. - Если бы Аслан хотел убивать, он бы перестрелял всех под Кошарами - его подготовка спецназовца позволяла это сделать. В пользу моей версии о расправе над братом говорит и то, что он остановился в отеле под своей фамилией - к перестрелке он явно не готовился, особо не нервничал и не был готов обороняться. Скорее всего, он ждал, когда ему помогут его покровители в МВД. При этом он не подозревал, что милиции уже не нужен и дана команда к его уничтожению».

Напомним, что ночью 30 сентября на автотрассе Николаев-Одесса при попытке задержания А.Дикаева были застрелены двое одесских милиционеров, а еще четверо ранены. 1 октября преступники, обстрелявшие правоохранителей, были блокированы спецназом МВД и СБУ в частной гостинице «Особняк» на 8 ст. Фонтана в Одессе. После 4-часового обстрела двое киллеров - Аслан Дикаев и Хасан Хадисов - погибли. Третьему, Андрею ШЕМЯТЕНКОВУ, удалось утром 1 октября ускользнуть прямо из-под носа милиционеров (отель был уже заблокирован спецназом) на такси.

По информации издания, глава одесской милиции Михаил ЯЦКОВ утверждает: версия Адама ДИКАЕВА - ложь или спланированная провокация.

«Не факт, что вы общались именно с родственником киллера, любой может таковым представиться, - заявил М.ЯЦКОВ. — Кто-то пытается отбелить киллера любым путем. Если Адам ДИКАЕВ хочет предать огласке какие-то факты, то пусть приезжает в Украину и пишет заявление в прокуратуру. Будет возбуждено уголовное дело».

Также, по словам правоохранителя, третьего сообщника киллера – А.ШЕМЯТЕНКОВА - «полностью обложили»: «У него нет другого выхода, кроме как сдаться. Если он не стрелял, то это будет доказано, и ему нечего бояться».

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в ночь на 30 сентября с. г. при задержании преступников в перестрелке погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Однако стрелявшие злоумышленники скрылись с места происшествия.

1 октября милиция установила, что преступники скрываются на территории одесской гостиницы «Особняк». Была проведена спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали 2 террористов, третьему удалось скрыться.

4 октября в Интернете появился ролик, снятый студентом Одесской юридической академии (общежитие которой находится в непосредственной близости от гостиницы «Особняк»), в котором снайперы силовых структур расстреливают А.Дикаева, бросившего автомат и желавшего сдаться правоохранителям.

Начальник Одесского областного УВД М.ЯЦКОВ сказал, что скандальный ролик «недостоверен», но подтвердил, что «действительно, А.Дикаев пытался прорваться из окружения, перепрыгнув во двор студенческого общежития».

«Комсомольская правда в Украине» опубликовала слова бойца «Сокола» о том, что перед штурмом им был дан приказ: живых не брать. Также этот боец рассказал, что видел, как А.Дикаев какое-то время на бегу отстреливался, а потом выронил автомат, ему выстрелили по ногам, он упал, и - после короткого обсуждения в эфире - была дана команда о его ликвидации.