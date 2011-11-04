Главное на 4 ноября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ инициирует встречу министров финансов стран – участниц Центрально-европейской инициативы (ЦЕИ) в начале 2012 г. в Киеве для выработки механизмов борьбы с кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой он выступил сегодня на саммите глав правительств стран Центрально-европейской инициативы.

Н.АЗАРОВ отметил, что на период председательствования Украины в ЦЕИ, которое начинается с 2012 года, главной задачей является именно выработка решений, которые смогут противодействовать надвигающемуся кризису.

“Мы намерены инициировать встречу министров финансов стран Центрально-европейской инициативы для того, чтобы глубоко обсудить меры, которые мы можем принять для противодействия надвигающемуся кризису”, - сказал Н.АЗАРОВ.

*** Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ) является региональной группировкой стран Центральной и Восточной Европы, деятельность которой имеет целью налаживание многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах и содействие на этой основе укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В ее состав входят 18 стран: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория и Украина. Из 18 стран-членов ЦЕИ девять уже являются членами Европейского Союза.

Украина начала развивать контакты с ЦЕИ в 1992 г. путем участия в деятельности нескольких рабочих групп Инициативы. В марте 1994 г. Украина получила статус члена Ассоциированного Совета ЦЕИ, а 31 мая 1996 г. получила статус полноправного члена.

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Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявляет, что Украина использует при проведении переговоров относительно цены на российский газ для Украины ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, по поводу того, почему Украина не использует в переговорах с Россией по газовым вопросам свое членство в ВТО и попытку России вступить в данную организацию.

А.КЛЮЕВ отметил, что «относительно ВТО, в 2008 году премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала письмо о согласии со вступлением России в ВТО, но мы этим вопросом занимаемся, и такой рычаг мы используем при переговорах с Россией, касательно изменения условий контракта поставок газа в Украину».

Как сообщал УНИАН, Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря на министерской встрече организации.

*** Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года. В конце апреля 2008 года Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО, протестуя против распоряжения Президента России о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После августовской войны 2008 года и признания Россией в одностороннем порядке независимости Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Переговоры по ВТО между Грузией и Россией были возобновлены в марте этого года при посредничестве Швейцарии.

ВТО - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Украина является членом ВТО с мая 2008 года.

Приватизация

Верховная Рада Украины отказалась запретить приватизацию двух объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ВР отказалась включить в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, акции ОАО “Одесский припортовый завод”.

За принятие соответствующего законопроекта «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации», проголосовал 51 народный депутат из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР также отказалась внести в данный перечень ОАО «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов». Соответствующий законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации“, поддержали 72 народных депутатов из 318, зарегистрированных в сессионном зале.

Бюджет

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» относительно судебного сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 266 народных депутатов из 371, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон принят с целью зачисления поступлений от взыскания судебного сбора в специальный фонд государственного бюджета и направления его на обеспечение осуществления правосудия.

Законом увеличена на 278 450,1 тыс. грн. доходная часть государственного бюджета Украины за счет поступлений от судебного сбора, который должен зачисляться в специальный фонд госбюджета в связи с вступлением с 1 ноября 2011 г. в действие закона "О судебном сборе", и налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров, сообщает Информационное управление парламента.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в дополнение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно финансирования Министерства экономического развития и торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 256 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом путем внесения изменений в дополнение № 3 "Распределение расходов Государственного бюджета Украины на 2011 год" увеличены расходы на 4215,0 тыс. грн. по программе «Руководство и управление в сфере экономического развития и торговли» за счет уменьшения расходов на такую же сумму по программе "Прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу, финансовая поддержка подготовки научных кадров в сфере экономики и торговли".

Налоги

Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 266 народных депутатов из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый Верховной Радой 20 октября 2011 года Президент не подписал из-за ряда причин. Законом предлагалось, в частности, ввести нулевую ставку налогообложения на добавленную стоимость операций по вывозу из Украины в таможенном режиме экспорта зерновых и технических культур сельскохозяйственными предприятиями-производителями и предприятиями, которые непосредственно приобрели такие зерновые культуры у сельскохозяйственных предприятий-производителей.

Глава государства отметил, что в случае возобновления применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость на операциях по экспорту зерновых культур бюджетный ресурс, который необходимо будет дополнительно изыскивать для бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, в 2012 году может достичь почти 5,5 млрд. грн.

На сегодня проект государственного бюджета Украины на 2012 год одобрен Верховной Радой Украины в первом чтении, его доходная часть согласована с Международным валютным фондом.

Президент предложил исключить этот пункт и ВР поддержала его предложение.

Финансы

Бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что руководство Украины не провело ни одной встречи с представителями миссии Международного валютного фонда, которые находились в стране с 25 октября.

Как сообщает LB.ua, об этом И.УМАНСКИЙ заявил на заседании круглого стола в Институте Горшенина на тему: "Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?".

В комментарии изданию, И.УМАНСКИЙ уточнил, что за почти десять дней пребывания миссии в Киеве у украинского правительства не нашлось времени для встречи с представителями Международного валютного фонда, которые сегодня досрочно покинули Украину. Предполагалось, что по результатам нынешних переговоров миссия должна была рекомендовать совету директоров МВФ завершить пересмотр программы по соглашению stand by и предоставить Украине очередной транш финансирования.

"С момента приезда миссии с ней никто не встречался (имеется в виду руководство Украины), я общался с ними (представителями миссии), они были в шоке. На рабочем уровне работали, но - при возникновении любого сложного вопроса - наши чиновники кивали на АЗАРОВА, а он с миссией, на тот момент, отказался встречаться...", - цитирует издание И.УМАНСКОГО.

Ранее премьер-министр Николай АЗАРОВ в день приезда миссии МВФ подтвердил высказанный ранее тезис, что Украине не нужен кредит МВФ на условии повышения цен на газ для населения, на котором настаивает фонд.

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В Национальном банке Украины заявляют, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) позитивно оценила действия регулятора в рамках программы "стэнд-бай".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка.

“...Положительно оценивается выполнение Национальным банком Украины всех обязательств в рамках программы "стэнд-бай", включая соблюдение количественных критериев эффективности, а также достижение прогресса на пути либерализации валютного рынка”, - говорится в сообщении.

При этом в сообщении не приводятся номинальные значения критериев и степень их выполнения.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ прибыла в Украину с 25 октября по 4 ноября для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по Статье IV Статей Соглашения МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.

ТЭК

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ убежден, что переговоры с РФ об условиях поставок газа будут завершены в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

А.КЛЮЕВ напомнил, что правительство ведет переговоры с РФ относительно поставок газа в Украину.

«По нашему мнению, они завершатся в этом месяце, в ноябре», - сказал он.

По словам первого вице-премьера, после определения новой цены на газ в проекте госбюджета на 2012 год будут предусмотрены средства на покрытие разницы в тарифах на тепловую энергию.

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Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ не исключает, что по состоянию на 1 января 2012 года цена российского газа для Украины может составлять 456 долл. за тысячу кубометров.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

В частности, А.ЯЦЕНЮК сказал, что А.КЛЮЕВ называет действующую цену газа для Украины в размере 414 долларов за тысячу кубометров, в то же время эта цена составляет 456 долларов.

А.КЛЮЕВ отметил, что со стодоларовой уступкой для Украины газ стоит 414 долларов за тысячу кубометров. «И это официальная цена. Вы (отметил А.КЛЮЕВ, обращаясь к А.Яценюку – УНИАН) по-видимому посчитали, что такая цена может быть на 1 января. Да, может быть на 1 января 2012 года такая цена, которую вы назвали», - сказал А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

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Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины разработать программу по выведению из кризиса отрасли нефтепереработки.

Как передает корреспондент УНИАН, данное поручение он озвучил сегодня, 4 ноября, во время расширенного заседания коллегии Министерства экономического развития и торговли.

«Поручение Минэнергоугля по нефрепереработке – провести коллегию, разработать программу до 1 декабря. Каким способом можно вывести отрасль нефтепереработки из кризиса», - отметил он.

Особо первый вице-премьер отметил необходимость решения проблем поставок нефти на Одесский НПЗ. В частности, по словам представителя Минэнергоугля, собственники завода на сегодня не решают данный вопрос.

В то же время, А.КЛЮЕВ подчеркнул необходимость участия министерства в решении вопросов поставок нефти на завод. «Маршрута нет, министерство ничего не сделало, чтобы он был… «Транснафта» не дает маршрут», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, еще в середине июля текущего года А.КЛЮЕВ поручал Минэнергоугля провести переговоры с руководством российского ОАО «ЛУКОЙЛ» о запуске Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ на плановый ремонт в октябре 2010 года, на несколько месяцев раньше намеченного срока. Компания свое решение объяснила низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

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Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно погашения задолженности перед госбюджетом по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 247 народных депутатов из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый Верховной Радой 8 июля 2011 года Президент не подписал в силу ряда причин. Законом предлагалось внести ряд изменений в показатели доходов и расходов государственного бюджета на 2011 год, определенных статьей 1 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год". В частности, Президент указал, что предложенные изменения к статье 1 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" приведут к расбалансированию доходов госбюджета на 14 млрд. грн., расходов – на 12 млрд. грн.

Президент указал, что это не только не отвечает общепризнанным правилам нормопроектировочной техники внесения изменений в действующие акты, но и на практике будет иметь следствием неопределенность в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" соответствующих показателей доходов и расходов бюджета, в том числе по специальному фонду, что сделает невозможным выполнение госбюджета на 2011 год.

С целью устранения перечисленных несогласованностей глава государства предложил в Законе "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно погашения задолженности перед государственным бюджетом Украины по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям" откорректировать соответствующие показатели с учетом внесенных в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" изменений.

ВР поддержала это предложение.

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В Киеве с 7 по 12 ноября будут проходить Дни энергоэффективности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Эта акция будет продолжаться с целью совершенствования системы энергообеспечения и энергоиспользования, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, а также популяризации энергосбережения на региональном и общегосударственном уровнях.

Организационный комитет по подготовке и проведению Дней энергоэффективности возглавил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК. В числе запланированных мероприятий - проведение тематических круглых столов по вопросам создания инновационно-промышленного кластера «Энергосберегающие технологии» и муниципального энергетического плана Киева, участие в специализированной выставке «Энергоэффективность-2011» и Международном инвестиционном форуме бизнеса по энергоэффективности и альтернативной энергетике, презентация конкурса «энергоэффективная семья» в социальных сетях, организация тренинга для руководителей и представителей ОСМД по внедрению энергоэффективных мероприятий в жилищном секторе и др.

Кроме того, 12 ноября для детей и взрослых в парке им. Тараса Шевченко состоится информационная ярмарка по энергоэффективности с разными конкурсами и играми.

Коммуникации. Связь

Исполняющим обязанности председателя правления компании «Укртелеком» назначен заместитель председателя правления компании Игорь КРАВЕЦ.

Об этом говорится в информации компании, опубликованной Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно информации, приказом председателя правления ПАО «Укртелеком» от 31.10.2011 г. №796-к на период с 01.11.2011 г. до дня избрания председателя правления ПАО «Укртелеком» или назначения другого исполняющего обязанности председателя правления ПАО «Укртелеком» исполнение обязанностей председателя правления возложено на заместителя председателя правления по вопросам маркетинга и продажи услуг ПАО «Укртелеком» Игоря КРАВЦА. По состоянию на 1 ноября на должность заместителя председателя правления по вопросам маркетинга и продажи услуг ПАО «Укртелеком» никто не назначался.

И.КРАВЕЦ работал на должности заместителя председателя правления по вопросам маркетинга и продажи услуг ПАО «Укртелеком» в течение 2 лет. Предыдущая должность – генеральный директор УГППС «Укрпочта».

Как сообщал УНИАН, 18 октября компания EPIC анонсировала реструктуризацию «Укртелекома», в т.ч. введение новой структуры управления и новые изменения в аппарате управления. В частности, Питер ГОЛДШАЙДЕР предложил председателю правления Георгию ДЗЕКОНУ стать членом Наблюдательного совета и полностью сконцентрироваться на выполнении исключительно стратегических задач.

На собрании акционеров компании 1 ноября т.г. Г.ДЗЕКОН был введен в состав нового наблюдательного совета. Кроме него в состав НС входят П.ГОЛДШАЙДЕР, Клаус ХАРТМАН, Илья СОЛОДОВСКИЙ.

«Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Чистый убыток «Укртелекома» за три квартала 2011 года составил более 210,16 млн. грн., общий доход компании (с НДС) от всех видов деятельности - 6005,9 млн. грн.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 098 физическим и юридическим лицам.

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На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 8 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 8 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, комиссия приняла решение выдать лицензии на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ООО «Компания «Бест» (гг. Гостомель, Коцюбинское, Немишаево, Вишневый, Васильков и Боярка Киевской области), ООО «ТК Ай Пи Системс-Шостка» (г. Шостка Сумской области). Кроме того, Национальному центру управления и испытаний космических средств и ООО «Компания «Ваш Выбор» (АР Крым) выданы лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 1000 номеров, ООО «Т.Е.С.Т.» (г. Киев) - на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети свыше 10 000 номеров на территории Киевской области. Также Комиссия продлила до 2017 года срок действия лицензии ПрАО «Датагруп» на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории г. Севастополь, АР Крым и ряда областей Украины.

ПрАО «Киевстар» в связи с созданием новых филиалов выданы копии лицензий на предоставление услуг подвижной (мобильной) связи с правом техобслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи (GSM 900 и GSM 1800) на всей территории Украины для Одесского, Крымского, Днепропетровского, Харьковского и Львовского филиалов.

На заседании принято решение выдать лицензии на пользование РЧР для широкополосного радиодоступа ООО «Нетлинк» (регион пользования РЧР - Луганская область), ООО «Юго-восточный Медиахолдинг» (Запорожская область), ООО «Керченские телекоммуникации» (регион пользования РЧР - АР Крым), ООО «Украинская Телекоммуникационная группа» (Киевская область).

Также ПрАО «Киевстар» сроком на 15 лет выдана лицензия на пользование РЧР для радиорелейной связи (регионы пользования - г. Киев, Киевская, Полтавская, Сумская и Харьковская области).

Своим решением Комиссия выделила номерной ресурс ПрАО «МТС Украина» - национальный идентификационный код сети назначения 896 на территории Украины; ООО «Интернациональные телекоммуникации» - номерной ресурс емкостью 40 000 номеров в г. Одесса.

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На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение об одобрении проекта Положения о предоставлении иностранным пользователям разрешений на ввоз и эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС) на период проведения чемпионата Евро-2012 по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Данное Положение разработано с целью установления максимально упрощенных и понятных процедур оформления разрешений на ввоз и эксплуатацию РЭС во время подготовки и проведения чемпионата Евро-2012. Документ касается как иностранных пользователей, так и участников и организаторов чемпионата, органов исполнительной власти, в частности, Государственной таможенной службы, НКРС, правоохранительных органов и т.п. Данный проект был обнародован на официальном сайте НКРС для общественного обсуждения.

Принятие Положения будет способствовать установлению четких процедур оформления и ввоза из-за границы РЭС разных радиотехнологий для обеспечения организации и проведения чемпионата Евро-2012 на должном уровне, распространению позитивного имиджа государства в мире.

Документ будет послан на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти.

Строительство

Главное следственное управление МВД расследует уголовное дело по ст. 358 Уголовного кодекса ("подделка документов, печатей, штампов") по поводу завышенной стоимости сантехнического оборудования, закупленного за государственные средства на сумму около 120 млн. грн. в ходе реконструкции НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает газета «Коммерсант-Украина» (№181 от 4.11.2011г.), ссылаясь на документы, свидетельствующие о финансовых махинациях во время реконструкции, которые есть в распоряжении редакции.

«Компания АК "Инжиниринг", выигравшая тендер на проведение работ в качестве генерального подрядчика, провела конкурс на закупку сантехники за государственные средства на сумму около 120 млн. грн. В результате проводки этих денег по счетам двух предприятий стоимость оборудования оказалась завышенной. В связи с этим Главное следственное управление МВД расследует уголовное дело. Представители АК "Инжиниринг" не комментируют ситуацию», - пишет издание.

Как сообщалось, смета реконструкции НСК "Олимпийский" неоднократно пересматривалась. Первоначально Кабинет министров планировал потратить на это 1,5 млрд. грн. В конце 2008 года сумма была увеличена до 2,12 млрд. грн., в апреле 2010 года - до 3,26 млрд. грн. По данным вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА, окончательная стоимость реконструкции НСК "Олимпийский" составила от 4,5 млрд. до 4,6 млрд. грн.

«Как отмечается в документах, в настоящее время милиция проверяет факты "растраты бюджетных средств ГП "НСК "Олимпийский" путем завышения стоимости указанного сантехнического оборудования". Для расследования этого дела 26 октября Печерский районный суд разрешил раскрыть банковскую тайну и произвести выемку в финансовом учреждении, где АК "Инжиниринг" открыла счет, на который перечислялись государственные средства для закупки продукции», - пишет газета.

При этом издание отмечает, что на данный момент в МВД не комментируют данное уголовное дело, ссылаясь на тайну следствия, как и не удалось связаться с руководством АК "Инжиниринг".

Столица

Председатель Киевской администрации Александр ПОПОВ намерен принять участие в выборах мэра столицы.

Об этом он сказал в эфире телеканала Тві, отвечая на вопросы, как он – чужой для киевлян «регионал» - надеется одержать победу на следующих выборах, сообщает «Украинская правда».

"Прежде всего – это та политика, которую мы проводим. Политика развития Киева. Я думаю, за год мы подтвердили, что мы это можем делать, потому что мы стабилизировали финансово-экономическую ситуацию, решаем проблемы инфраструктуры", - сказал А.ПОПОВ.

Он добавил, что в настоящее время чувствует поддержку столичных жителей.

"Я много общаюсь с людьми, которые проживают в микрорайонах и работают на соответствующих предприятиях, и я чувствую, что с каждым месяцем они все больше и больше доверяют власти. Хотя это проблема, потому что власти зачастую говорили одно, а делали другое", - отметил А.ПОПОВ.

Кроме того, заслужить веру киевлян, по его убеждению, позволят те обязательства, которые власть взяла на себя и обещает выполнить, и план развития Киева, что позволит привлечь "огромные инвестиции".

На уточняющий вопрос, действительно ли он пойдет на выборы, А.ПОПОВ сказал: "Я думаю, что такие обстоятельства мне позволяют быть кандидатом на должность городского головы. Я хотел бы принять участие в реализации такого проекта, потому что мы очень амбициозны".

Погода

Завтра, 5 ноября, в Украине сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях и на побережье морей 1-6° тепла; днем 6-11° тепла, на Прикарпатье и юге Одесской области до 13°, на Левобережье 3-8° тепла; на Закарпатье ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в столице ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

(УНИАН)