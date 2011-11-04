Украина сделает все для подписания соглашения об ассоциации с ЕС до конца года - Азаров

Белград. Украина сделает все от нее зависящее для того, чтобы договор об ассоциации с ЕС был подписан до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в Белграде на совместной с участниками саммита «Центрально-европейской инициативы» пресс-конференции после окончания мероприятия.

«Украина сделает все от нее зависящее для успешного завершения (переговоров - УНИАН) и подписания до конца года соглашения с ЕС об ассоциации», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина продолжает считать необходимым, чтобы в соглашении была отражена перспектива членства Украины в этой организации.

«Я считаю, что в этом соглашении должна быть четко отражена перспектива членства Украины в ЕС», - сказал Н.АЗАРОВ.