Главное на 4 ноября (вечер)

Финансы

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Белграде сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты переговоров вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и министра финансов Федора ЯРОШЕНКО с руководством МВФ вчера в Вашингтоне.

«Мы договорились о том, что после завершения переговоров с Россией, в частности по цене на газ, другим условиям, мы начинаем плотную работу с миссией Международного валютного фонда по корректировке нашей программы сотрудничества на 2012 год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер назвал такой результат переговоров “обнадеживающим”. Он отметил, что МВФ в переговорах с “пониманием” относится к Украине, и выразил надежду, что в дальнейшем переговоры будут продолжаться также со взаимопониманием.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что на сегодняшний день у Украины и МВФ есть некоторые разногласия в отношении оценки перспектив развития экономики на следующий год, по доходной части бюджета. Однако он подчеркнул, что не считает эти расхождения принципиально важными. «Я об этом сказал руководителю миссии Таносу АРВАНИТИСА в ходе вчерашней встречи – о том, что я не вижу там принципиальных расхождений и что как раз вот эти вопросы не являются для нас такими критичными. Я думаю, мы договоримся», - сказал Н.АЗАРОВ.

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, переданном агентству УНИАН.

«Миссия Международного валютного фонда (МВФ) находилась в Киеве в период с 25 октября по 3 ноября. Был обеспечен прогресс в обсуждении мер экономической политики, необходимых для завершения второго пересмотра программы в рамках соглашения о «стенд-бай»», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом указывается, что МВФ «берет паузу» для решения «технических вопросов», но каких именно Фонд не уточняет, но обещает продолжить дискуссию в будущем.

«Мы решили взять паузу, чтобы дать возможность выполнить определенную дополнительную работу по проработке технических вопросов. Ожидается, что дискуссии по вопросам экономической политики будут возобновлены в ближайшем будущем», - отметил М.АЛЬЕР.

Министерство экономического развития и торговли Украины разработает "инвестиционную карту" развития регионов в среднесрочной перспективе.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, выступая на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития в Киеве в пятницу, сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера.

По словам А.КЛЮЕВА, в ближайшее время правительство подведет итоги инвестиционной деятельности по регионам и приоритетным отраслям экономики.

А.КЛЮЕВ отметил также, что роль регионов в выполнении программных задач Президента и правительства на сегодняшнем этапе развития экономики существенно повышается.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 40 Закона «О страховании».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 18 октября приняла Закон «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины «О страховании». Им предусмотрено, что информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит тайну страхования, предоставляется страховщиком также и центральному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Лидеры стран-участниц "Большой двадцатки" договорились сегодня во время саммита во французских Каннах добровольно увеличить взносы в Международный валютный фонд (МВФ) с целью помочь в урегулировании долгового кризиса в Европе.

Об этом заявил сегодня в Каннах Президент Европейского совета Херман Ван РОМПЕЙ, передает AFP.

“G20 готова предоставить дополнительные ресурсы МВФ и быстро ввести их в дело в случае необходимости”, - сказал Президент Европейского совета.

По его словам, конкретные механизмы использования дополнительных ресурсов будут согласованы министрами финансов стран “Большой двадцатки” на их следующем заседании.

Одна из идей, по словам Х.Ван РОМПЕЯ, предусматривает создание своеобразного “трастового фонда” в МВФ, через который можно было бы предоставлять кредиты странам-членам еврозоны скоординированно с Европейским механизмом финансовой стабильности.

Агентство отмечает, что дискуссия в ходе заседания лидеров двадцати самых крупных экономик мира, по словам очевидцев, “была непростой”.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами начало в Лондоне road-show национальных проектов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Госинвестиций Владислав КАСЬКИВ.

На лондонскую вступительную презентацию пришло более 100 гостей, заинтересованных в том, чтобы делать инвестиции в Украину. Среди участников - представители топ-менеджмента таких компаний как: Bank of America, Societe Generale, Exxon Mobile, Oxford Institute for Energy Studies, Morgan Stanley, Gryphon Holdings Inc., Baltic International Bank, Nomura International PLC, FT Business.

«Кроме того, в следующих презентациях, проходящих в еще 15 финансовых центрах мира нами ожидается примерно наполовину больше участников, чем планировалось», - отметил В. КАСЬКИВ.

Потенциальным инвесторам было презентовано 5 Национальных проектов первой волны - «Энергия природы» - проектирование и строительство объектов альтернативной энергетики, (объем инвестиций — ориентировочно 3 млрд. евро в 2011-2014 гг. ), «Олимпийская надежда 2022» - создание спортивно-туристической инфраструктуры на западе Украины (объем инвестиций — 80 млрд. грн.), «Чистый город» - строительство комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов (объем инвестиций в строительство одного комплекса — 50-350 млн. долл.), «Открытый мир» - создание сети широкополосного радиодоступа (4G) с подключением школ (ориентировочный объем инвестиций — 676 млн. долл.).

При этом наиболее популярным среди потенциальных инвесторов стал проект «LNG-терминал», предусматривающий создание терминала по приему и регазификации сжиженного газа мощностью 10 млрд. куб. м. Строительство терминала планируется осуществить в 2 очереди по 5 млрд. куб. м. в год. С учетом запланированной тарифной политики срок окупаемости проекта составит 6-8 лет. На сегодня идет работа по подготовке ТЭО проекта, которую планируется завершить к концу текущего года. Ориентировочный объем инвестиций составляет 1,5-2 млрд. долл.

Для реализации проекта «LNG-Терминал» планируется создание консорциума инвесторов с участием государства.

«Для нас было бы хорошо, чтобы государство имело блок-пакет 25% (доля в консорциуме - УНИАН)» - говорит В.КАСЬКИВ.

Он сообщил, что в ближайшее время станет известен финансовый консультант, который будет вести переговоры с инвесторами о создании консорциума.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиций в отечественную экономику”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 256 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона разработан с целью создания привлекательного инвестиционного климата путем отмены налогообложения доходов, которые возникают в случае валютных колебаний при внесении инвестиций, выраженных в иностранной валюте; отмены необходимости уплаты авансового взноса с налога на прибыль для предприятий, прибыль которых освобождена от налогообложения; предоставления возможности погашения концессионерами налогового долга и перечисления в их распоряжение сумм излишне уплаченных и невозмещенных налогов (сборов) предприятий государственной или коммунальной собственности, переданных в концессию.

Также законопроектом предусмотрено уточнение права на отнесение концессионных платежей к расходам; исключение из объекта налогообложения НДС арендной (концессионной) платы по договорам аренды (концессии) государственного или коммунального имущества; стимулирование производства и применение генерирующего оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Приватизация

Верховная Рада Украины отказалась запретить приватизацию двух объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ВР отказалась включить в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, акции ОАО “Одесский припортовый завод”.

За принятие соответствующего законопроекта «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации», проголосовал 51 народный депутат из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР также отказалась внести в данный перечень ОАО «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов». Соответствующий законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации“, поддержали 72 народных депутатов из 318, зарегистрированных в сессионном зале.

Энергетика

Украина начнет использовать рубль при оплате за российский газ с декабря за ноябрьские поставки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, реально ли начать оплату за газ в рублях с декабря, Н.АЗАРОВ сказал: «реально да».

При этом он отметил, что ноябрьский платеж за газ, полученный в октябре, будет произведен в долларах.

Напомним, 2 ноября министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сказал, что цена газа может начать рассчитываться в рублях уже с ноября.

Тогда же глава Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ заявил, что Украина планирует перейти на рубли при расчете за газ с Россией в ноябре-декабре. При этом он не исключил, что попытка перейти на оплату в рублях может произойти и при расчете за газ, полученный в октябре, который необходимо провести до 6 ноября.

Социальная политика

Государство не будет достраивать Всеукраинский центр охраны здоровья матери и ребенка («Детская больница будущего»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе III Международной конференции по благотворительности на тему: «Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецепта», которая проходит сегодня в Киеве.

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что вопрос о завершении строительства очень актуален для Украины, он зафиксирован в соответствующем проекте постановления ВР, однако сегодня государство не может взять на себя ответственность по завершению строительства. "Это - не государственный и не правительственный проект. Хотя мы понимаем, как это необходимо, понимаем исключительную важность такой больницы для нашей страны", - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

Она отметила, что деньги собирались как простыми людьми, так и благотворителями. "Более 12 млн. долл. внес Фонд Ринат АХМЕТОВА "Развитие Украины", а также средства собирались фондами меценатов - КОЛЕСНИКОВА, ЗВЯГИЛЬСКОГО, фондом ПИНЧУКА. Было собрано 50 млн. долларов. Часть денег еще есть, часть израсходована. Но, кроме фундамента пяти будущих зданий, сегодня на территории Феофании, которая выделена для строительства больницы, пока ничего нет," - резюмировала Т.БАХТЕЕВА.

***

