Курс НБУ на 07.11.11

Официальный курс НБУ на 07.11.11100 USD – 798.0700 (4 ноября – 798.0700)100 EUR – 1099.1818 (4 ноября – 1099.1818)10 RUR – 2.5875 (4 ноября – 2.5875)Учетные курсы банковских металлов на 07.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140141.09 (4 ноября-138265.63)961 XAG 10 Серебро-2709.45 (4 ноября-2770.90)962XPT10Платина-130883.48(4 ноября-127292.17)964XPD10Палладий-52513.01 (4 ноября-51555.32)

Официальный курс НБУ на 07.11.11 100 USD – 798.0700 (4 ноября – 798.0700) 100 EUR – 1099.1818 (4 ноября – 1099.1818) 10 RUR – 2.5875 (4 ноября – 2.5875) Учетные курсы банковских металлов на 07.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140141.09 (4 ноября-138265.63) 961 XAG 10 Серебро-2709.45 (4 ноября-2770.90) 962XPT10Платина-130883.48(4 ноября-127292.17) 964XPD10Палладий-52513.01 (4 ноября-51555.32)

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