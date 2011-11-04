Курс НБУ на 07.11.11
21:15, 04 ноября 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 07.11.11100 USD – 798.0700 (4 ноября – 798.0700)100 EUR – 1099.1818 (4 ноября – 1099.1818)10 RUR – 2.5875 (4 ноября – 2.5875)Учетные курсы банковских металлов на 07.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140141.09 (4 ноября-138265.63)961 XAG 10 Серебро-2709.45 (4 ноября-2770.90)962XPT10Платина-130883.48(4 ноября-127292.17)964XPD10Палладий-52513.01 (4 ноября-51555.32)
Официальный курс НБУ на 07.11.11
100 USD – 798.0700 (4 ноября – 798.0700)
100 EUR – 1099.1818 (4 ноября – 1099.1818)
10 RUR – 2.5875 (4 ноября – 2.5875)
Учетные курсы банковских металлов на 07.11.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-140141.09 (4 ноября-138265.63)
961 XAG 10 Серебро-2709.45 (4 ноября-2770.90)
962XPT10Платина-130883.48(4 ноября-127292.17)
964XPD10Палладий-52513.01 (4 ноября-51555.32)
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