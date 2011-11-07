Анонс на 7 ноября

* Круглый стол на тему: "Какая земельная реформа нужна Украине? Идеология и противоречия второго этапа". Участники: Николай Безуглый, первый зам.министра агрополитики и продовольствия, президент НААНУ; Петр Саблук, академик НААН Украины, Герой Украины; Валерий Жук, академик-секретарь отделения экономики НААН Украины; Антон Третяк, член-корреспондент НААН Украины, директор НИИ экономики и экологии природопользования.

* Пресс-конференция на тему: "Технические решения нацпроекта "Открытый мир" подтверждены на практике ведущими телекоммуникационными компаниями на территории США". Участники: директор ГП "Открытый мир" Игорь Курус; глава Alcatel-Lucent в Украине, Грузии и Армении Алексей Хахлюк; директор ООО СП "Технологии и инвестиционный консалтинг" (СП "ТИКОН") Владимир Матюшко.

* Пресс-конференция на тему: «Приватизация облэнерго: под кого прописываются условия конкурса?». Участники: народные депутаты, бывшие председатели Фонда госимущества Михаил Чечетов и Александр Бондарь.

* Пресс-конференция народного депутата Украины Валерия Коновалюка и журналистов, принимавших участие в резонансном расследовании в земельной сфере на тему: «Местные власти прячут землю от украинцев, нарушая их конституционные права. Можно ли побороть земельную мафию?». Журналисты провели собственное расследование:можно ли обычному гражданину реализовать свое конституционное право на бесплатное получение земли?. Будут обнародованы списки местных советов и администраций, нарушающих законодательство Украины.

* Состоится телемост Киев-Франкфурт-Нью-Йорк на тему: “Украина на новом этапе приватизации предприятий энергетической отрасли”. Участники: председатель Фонда госимущества Украины Александр Рябченко; президент НАК “Энергетическая компания Украины” Петр Омеляновский; ген.директор ПАТ “Киевэнерго” Эдуард Соколовский; и.о.председателя правления ПАТ “Западэнерго” Владимир Мазяр; директор Департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Минэнергетики и угольной промышленности Украины Никита Константинов. Будут презентованы планы приватизации предприятий украинской энергетической отрасли и предоставлены ответы на вопрос его участников.

* В Киеве состоится Первый Форум Украина - Россия - НАТО «Сотрудничество с НАТО: преимущества для Украины и России». Инициатор проведения - Институт мировой политики в партнерстве с Московским центром Карнеги при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине и Информационного бюро НАТО в России.

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