Более трети россиян считают выгодным контроль РФ над Украиной – опрос

Более трети россиян считают, что России выгодно, чтобы Украина находилась под ее экономическим и политическим контролем.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Аналитическим Центром Юрия Левады, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, какие отношения с Украиной были бы более полезными для России, 33% опрошенных ответили «чтобы Украина находилась под экономическим и политическим контролем России». При этом 53% считают, что для РФ выгоднее, чтобы Украина была независимой страной, имеющей добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией. Затруднились ответить на этот вопрос 15% респондентов.

Кроме этого, 24% опрошенных считают, что отношения между Украиной и РФ в ближайшие годы будут улучшаться. 51% отпрошенных считают, что отношения между двумя странами останутся такими же, как были в последнее время. 11% считают, что будут ухудшаться. 14% - затруднились ответить.

При этом 50% опрошенных равнодушны к украинским политикам. Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ симпатизирует 23%, экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО – 10%. Затруднились ответить – 17%.

Отвечая на вопрос, в связи с чем прежде всего В.ЯНУКОВИЧ начал судебное преследование Ю.ТИМОШЕНКО, 35% опрошенных ответили для того, чтобы избавиться от политического противника, 22% - для того, чтобы попытаться разорвать заключенный Ю.ТИМОШЕНКО газовый контракт, 17% - потому что действия Ю.ТИМОШЕНКО на посту премьер-министра Украины принесли существенный ущерб стране. 26% - затруднились с ответом.

При этом большинство россиян хорошо относятся сейчас к Украине. 7% - очень хорошо, 62% - в основном хорошо. 20% относятся к Украине в «основном плохо», 3% - очень плохо. Затруднились ответить – 9%.

При этом 60% опрошенных россиян не считают Украину заграницей, 37% - считают Украину заграницей, 3% - затруднились с ответом.

Опрос был проведен 21-24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1586 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.