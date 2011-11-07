ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Какие банки являются крупнейшими кредиторами украинских компаний» пишет: к началу октября задолженность юридических лиц перед банками Украины превысила 600 млрд. грн. На первую десятку крупнейших кредиторов украинских компаний приходится почти 60% рынка. В лидерах – ПриватБанк и государственные «Укрэксим» и «Ощад»…

http://delo.ua/finance/kakie-banki-javljajutsja-krupnejshimi-kreditorami-ukrainskih-kompanij-167312/

* * *

Также «Дело» в публикации «Санатории Крыма могут отдать в управление европейским компаниям» пишет: чиновники АРК хотят отдать санатории европейским компаниям, чтобы те помогли повысить конкурентоспособность курортов и привлечь средства из Европы на модернизацию санаторно-курортного комплекса Крыма…

http://delo.ua/business/sanatorii-kryma-mogut-otdat-v-upravlenie-evropejskim-kompanijam-167350/

* * *

«Дело» в публикации «На развитие цифрового телевидения выделят еще 350 млн. гривен из бюджета» пишет: проект госбюждета на 2012 год включает в себя выделение более 350 млн. гривен на создание в Украине цифрового телевидения…

http://delo.ua/ukraine/na-razvitie-cifrovogo-televidenija-vydeljat-esche-350-mln-griven-iz-167349/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «МВФ ушел на перерыв», в котором пишет: Украина не смогла договориться с Международным валютным фондом о пересмотре программы сотрудничества и выделении нового транша кредита. Фонд взял очередную паузу в переговорах, предоставив Украине время для согласования с Россией вопроса о снижении цены газа. Параллельно МВФ требует от Киева пересчитать бюджет 2012 года на основе реалистичного прогноза роста ВВП в 4%, что потребует урезания его доходов или расходов на 3 млрд грн. Кроме того, представителей среднего класса предлагается облагать налогом в размере 19%…

http://www.kommersant.ua/doc/1810546

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Порты отправляют в большое плавание», в котором пишет: в Украине началась реформа портовой отрасли. Принятый на прошлой неделе закон "О морских портах" оставляет за государством только функции регулятора, а владеть портовой инфраструктурой теперь смогут частные компании. За минувшие пять лет Украина недополучила более $2,1 млрд инвестиций в портовую отрасль, отмечают участники рынка...

http://www.kommersant.ua/doc/1810647

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Автогражданка больше не прощает» пишет: вслед за СК «Инвестсервис», которая на днях лишилась лицензии ОСАГО после многочисленных нарушений, рынок автогражданки начнут покидать и другие страховщики. Моторно-транспортное страховое бюро на этой неделе вновь ужесточит требования к своим членам, прежде всего в части продажи полисов «Зеленой карты»…

http://finance.eizvestia.com/full/avtograzhdanka-bolshe-ne-proshhaet

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Таможня идет на уступки», в котором пишут: Верховная Рада утвердила в целом измененный Таможенный кодекс. Окончательной версии документа с учетом всех поправок пока нет, но и без этого основные изменения в кодекс уже известны. Экспедиторам и транспортникам удалось пролоббировать в ВР большую часть своих пожеланий к таможне…

http://state.eizvestia.com/full/tamozhnya-idet-na-ustupki

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Черный план взяток в ГАИ: «Раньше сдавали по 200 грн, а теперь начальство требует – 400!» пишет: источники в одесской Госавтоинспекции уверяют, что поборы выросли после сокращений…

http://www.segodnya.ua/news/14306960.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Как будет жить малый бизнес: все новинки» пишет: ставки единого налога снизят, обороты поднимут, а свидетельство сделают вечным…

http://www.segodnya.ua/useful/job/14307024.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Роман Абрамович получил алюминиевые и нефтяные активы совершенно бесплатно» пишет: как стать владельцем гигантских активов и не потратиться на их покупку? Ответ на этот вопрос знает Роман Абрамович. Он признал, что доли в «Русале» и «Сибнефть» достались ему практически без использования собственных средств…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1413315/imperiya_za_chuzhoj_schet

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Евросоюз указал Греции на выход» пишут: внутриполитический кризис в Греции заставил мировых кредиторов заморозить программу помощи ей. Греция может развалить еврозону, предупреждают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1413317/greciya_na_vyhode

* * *

Издание «Известия» в публикации «Генпрокуратура вскрыла махинации академиков» пишет: отказ правительства увеличить финансирование Российского фонда фундаментальных исследований может быть связан с нарушениями в его работе…

http://izvestia.ru/news/505909

(УНИАН)