Дело Тимошенко должно быть передано в Апелляционный суд не позднее 14 ноября - Власенко
11:24, 07 ноября 2011Разное
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Печерский районный суд Киева должен передать в столичный Апелляционный суд жалобу и дело в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО не позднее 14 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.
По его словам, на данное время материалы дела находятся в Печерском райсуде, поскольку, в соответствии с законодательством, суд должен выполнить ряд процедурных действий.
«Сейчас эти процедуры выполняются. Если говорить о максимальном сроке, когда дело может быть отправлено в Апелляционный суд, по расчетам защиты, последний день – это 14 ноября», - сказал С.ВЛАСЕНКО.
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