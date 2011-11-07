Дело Тимошенко должно быть передано в Апелляционный суд не позднее 14 ноября - Власенко

Печерский районный суд Киева должен передать в столичный Апелляционный суд жалобу и дело в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО не позднее 14 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, на данное время материалы дела находятся в Печерском райсуде, поскольку, в соответствии с законодательством, суд должен выполнить ряд процедурных действий.

«Сейчас эти процедуры выполняются. Если говорить о максимальном сроке, когда дело может быть отправлено в Апелляционный суд, по расчетам защиты, последний день – это 14 ноября», - сказал С.ВЛАСЕНКО.