Главное на 7 ноября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

11 ноября президиум Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) рассмотрит вопрос об отставке председателя федерации Василия ХАРЫ.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ, комментируя сегодняшнее заявление В.ХАРЫ об отставке.

«Сейчас проходит совещание членских организаций, руководства, как они дальше будут поступать. Скорее всего, будет назначен временно исполняющий обязанности. 11 ноября у нас президиум ФПУ, там окончательно будет решен вопрос», - отметили в медиа-центре.

Президиум должен будет рассмотреть вопрос отставки председателя федерации, а также назначить исполняющего обязанности. «Фактически — или он (президиум - УНИАН) примет отставку, или этот вопрос будет вынесен на заседание совета ФПУ», - сообщили в ФПУ.

Как сообщал УНИАН, председатель Федерации профессиональных союзов Украины Василий ХАРА сегодня во время проведения селекторного совещания руководителей членских организаций – членов президиума ФПУ заявил о своей отставке с этой должности.

В медиа-центре ФПУ УНИАН сообщили, что основная причина отставки - «неготовность руководителей членских организаций проводить реформы в профсоюзной среде».

Соцполитика

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект, которым усложняется процесс получения пенсии через суд.

Соответствующий законопроект №9400 от 2 ноября 2011 года размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, предусматривается исключить из законодательства положение о немедленном выполнении постановлений суда, принятых в порядке сокращенного производства, и норму по выполнению постановления о присуждении выплаты пенсий.

Кроме этого, предлагается уменьшить размер штрафа, который налагается судами на виновное должностное лицо, ответственное за выполнение постановления суда, заменив слова "минимальных заработных плат" (на сегодня — 985 грн.) словами "не облагаемых налогом минимумов доходов граждан" (17 грн.).

Также документ предусматривает предоставление возможности истцу или ответчику подать ходатайство о рассмотрении дела относительно начисления, назначения, перерасчета пенсий, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат по общим правилам Кодекса административного судопроизводства.

Приватизация

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий».

Текст законопроекта, зарегистрированного 3 ноября (рег. № 9412), обнародован на официальном сайте парламента.

Документ предусматривает два способа приватизации государственных угольных активов – продажа на конкурсе и инвестиционный конкурс. В первом случае победитель определяется на основании предложения наибольшей цены, во втором случае - на основании наибольшего предложенного объема инвестиций. При этом участники приватизационных конкурсов должны отвечать ряду зафиксированных в законопроекте квалификационных требований: не находиться в процедуре банкротства и являться безубыточными на протяжении трех последних лет.

Существенным моментом предприватизационной подготовки государственного угольного актива является проведение его оценки, которая должна быть произведена по методике, утвержденной Кабмином. При этом при оценке актива не учитывается стоимость промышленных запасов угля.

С победителем аукциона или конкурса заключается договор купли-продажи, в котором фиксируются обязательные условия приватизации исчерпывающий перечень которых приводится в законопроекте. При этом законопроект ограничивает срок действия обязательных условий для инвестора 5 годами. Среди наиболее существенных условий, приведенных в законопроекте, - выполнение обязательств по техническому переоснащению шахт, обеспечению фиксированных объемов угледобычи, которые будут устанавливаться Министерством энергетики и угольной промышленности, а также ежегодное привлечение на предприятия оговоренных в договорах купли-продажи объемов инвестиций. Характерно, что среди обязательных условий продажи приводится также соблюдение новым собственником антимонопольного законодательства. В социальной сфере победитель конкурсов должен будет взять на себя обязательства по несокращению работников предприятия на протяжении полугода с момента продажи, заключению коллективного договора, а также содержанию объектов коммунально-бытовой сферы. Впрочем, мораторий на увольнение работников имеет исключения (пп. 1, 3 и 5—7 ст. 36, п. 6 ст. 40, пп. 3, 4, 7 и 8 ст. 40 и ст. 41 Кодекса законов о труде Украины).

Государство в свою очередь берет на себя обязательство невмешательства в политику реализации угольной продукции предприятиями, перешедшими в частную собственность.

Кроме того, законопроект предлагает ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий, в отношении которых принято решение о приватизации, а также последующую пролонгацию такого моратория на 3 года после перехода объекта частному собственнику.

Законопроект также запрещает перепрофилирование, консервацию или ликвидацию предприятия в течение срока действия договора купли-продажи, в случае если такие действия не согласованны Минэнергоугля.

Фондовый рынок

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР) одобрила процедуру выпуска акций совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива», которое создается с участием Государственного концерна «Ядерное топливо» (Украина) и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Как сообщили УНИАН в компании «ТВЭЛ», данное решение комиссии фактически завершает процедурные вопросы, необходимые для создания СП и перевода проекта в практическую плоскость.

Отмечается, что все стадии проекта реализуются строго в соответствии с согласованным сторонами графиком. В частности, 24 октября подано заявление в специализированную украинскую комиссию для экспертизы технико-экономического обоснования проекта.

Создаваемый завод будет соответствовать наивысшим мировым стандартам. Технологии, передаваемые российской стороной, единственные в мире, которые отлицензированы для реакторов российского дизайна.

В соответствии с имеющимися договоренностями, украинская сторона получает в создаваемом СП 50% +1 акция, а российская - 50%-1 акция.

Как сообщал УНИАН, по предварительным оценкам, стоимость завода по производству ядерного топлива составит 300-350 млн. долл. Окончательная сумма будет определена после окончания и утверждения ТЭО. Российская сторона готова обеспечить доступ к 60% финансирования от общей стоимости завода.

Справка УНИАН. Согласно конкурсному предложению «ТВЭЛ», в Украине в соответствии с согласованными сторонами сроками и базовыми документами будет введен в эксплуатацию фабрикационный завод по изготовлению ядерного топлива мощностью 400 тонн по урану в год. Завод будет вводиться в эксплуатацию тремя очередями. Первая очередь предполагает создание участков снаряжения тепловыделяющих элементов и производства тепловыделяющих сборок, а также создание участка для изготовления ряда комплектующих и инфраструктуры завода. Вторая очередь предполагает создание участка для изготовления циркониевых комплектующих и дополнительной инфраструктуры. Полное развитие завода планируется осуществить в ходе третьей очереди, когда на заводе будут созданы участок для изготовления топливных таблеток и порошков и дополнительная инфраструктура. Планируется, что на заводе будет занято порядка 250 человек.

Финансы

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в октябре 2011 года сократились на 2,3%, или на 0,788 млрд. долл., – до 34,162 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34,576 млрд. долл.) золотовалютные резервы сократились на 1,2%, или на 0,414 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 ноября в структуре резервов 32,492 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 111,45 млн. долл., золото – 1,452 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц 4 ноября т.г. исключил из Реестра участников (временных участников) три банка.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Фонда.

Банки «Владимирский» и «Соцкомбанк» были исключены из Реестра в связи с их ликвидацией, а «Донгорбанк» - в связи с реорганизацией банка путем присоединения к ПУМБу.

По данным Фонда, на сегодня его участниками являются 169 банков, 6 банков – временные участники.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 4 ноября сократился на 18% и на начало дня 7 ноября составил 17,351 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 9%, или на 1,402 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0180/8,0240, к 12:00 цены снизились - 8,0135/8,0165 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2611/16, к 12:00 сузился спрэд 0,2611/15. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,6887 (+0,0037).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3711/13, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9920/11,0050, к 12:00 цены ушли вниз 10,9835/10,9920.

ТЭК

3 ноября делегация Национального проекта «LNG-терминал» во время посещения одного из действующих LNG-терминалов Saggas и встречи с руководством компании Gas Natural Fenosa Group изучила опыт Испании по диверсификации поставок газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В сообщении отмечается, что это мероприятие проходило в рамках получения опыта Испании, как мирового лидера в строительстве и функционировании LNG-терминалов.

«Испания – это уникальная страна, потому что она имеет энергетическую независимость при отсутствии собственной добычи газа, потому что сама может выбирать поставщиков из разных частей мира», - отметил председатель Нацагентства по инвестициям Владислав КАСЬКИВ.

Испанскую сторону возглавлял исполнительный директор компании Global Gas Виктор ТУНОН. Эта компания владеет LNG-терминалом Saggas возле порта Сагунто в провинции Валенсия, модель которого максимально подходит к украинским условиям строительства и существования идентичного предприятия.

«Для нас является очень важным изучение опыта строительства и эксплуатации, операционных и контрактных моделей функционирования этого предприятия, а также формирование экономически обоснованной модели для таких объектов», - сказал председатель Координационного Совета Национального проекта «LNG-терминал» Виталий ДЕМЬЯНЮК.

Кроме того, состоялась встреча украинской делегации с руководством компании Gas Natural Fenosa Group. Напомним, что победитель конкурсных торгов на разработку ТЭО строительства LNG-терминала компания Soсoin входит в состав этой компании. Важнейшим вопросом во время встречи стало обсуждение возможных поставок LNG в Украину, вопросов либерализации и демонополизации рынка газа в Украине. Также достигнута договоренность об общем изучении и разработке логистической модели поставок газа.

Следующая украинско-испанская встреча состоится в Украине. На ней пройдут переговоры о перспективах партнерства.

Как сообщал УНИАН, в сентябре компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Строительство

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает утвердить критерии оценки степени риска от ведения хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ, проведения земельных торгов и определения периодичности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля).

Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на сайте ведомства.

Как указывается в сообщении, предлагается критериями, по которым оценивается степень риска, определить: соблюдение требований законодательства, стандартов, норм, правил в сфере земельных отношений и других нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность; виды работ, которые выполняют субъекты хозяйствования при ведении хозяйственной деятельности при проведении работ по землеустройству, землеоценочных работ; проведение земельных торгов.

В соответствии с установленными критериями субъекты хозяйствования независимо от формы собственности относятся к одной из трех степеней риска: высокой, средней и незначительной.

Предлагается плановые мероприятия госнадзора за ведением субъектами хозяйствования работ по землеустройству, землеоценочных работ и проведением земельных торгов осуществлять с такой периодичностью: с высокой степенью риска — не чаще раза в год; со средней степенью риска — не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью риска — не чаще раза в пять лет.

Транспорт

Министерство инфраструктуры Украины планирует изменить порядок подготовки, сертификации и получения авиационным персоналом некоммерческих категорий гражданской авиации Украины квалификации для полетов в пределах Украины в соответствии с Общими авиационными требованиями JAR-FCL «Выдача свидетельств летному экипажу» Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Министерство разработало соответствующий проект приказа «Об утверждении изменений в Правила выдачи свидетельств авиационному персоналу в Украине».

Проект приказа предусматривает приведение национальных правил по организации и проведению подготовки авиационного персонала некоммерческих категорий гражданской авиации Украины в соответствие со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и законодательства Европейского Союза.

В частности, предполагается приведение национальной классификации квалификационных отметок о освоенных классах и типах воздушных судов авиационного персонала некоммерческих категорий в соответствие с требованиями Общих авиационных требований JAR-FCL «Выдача свидетельств летному экипажу» ЕС.

Проект приказа и вынесен на публичное общественное обсуждение.

Справка УНИАН. Приказ Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Изменений в Правила выдачи свидетельств авиационному персоналу в Украине» разработан во исполнение Закона Украины «Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза» и с целью учета в национальных правилах требований Общих авиационных требований JAR-FCL «Выдача свидетельств летному экипажу» Европейского Союза в части подготовки авиационного персонала некоммерческих категорий.

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Министерство инфраструктуры Украины предлагает ввести новую классификацию пассажирских поездов в зависимости от скорости курсирования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно проекту изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, поезда будут классифицироваться на дневные поезда - ИнтерСити + (ИС +), ИнтерСити (ИС), региональные экспрессы (РЭ), региональные поезда (P), пригородные поезда (П), городские поезда (М), и ночные поезда - ночной скоростной экспресс (НЭ), ночной скорый (НС), ночной пассажирский (НП).

Кроме того, планируется обозначать пиктограммами, которые будут нанесены в определенных местах на поезде, тип поезда, категорию вагона и перечень предоставляемых услуг. В частности, пиктограммы будут указывать класс и категорию вагона - запрет курения, вагон-ресторан, вагон-бар, вагон с местами для перевозки велосипедов, вагон с купе для перевозки пассажиров- инвалидов, вагон с предоставлением услуг WiFi.

Также в изменениях к Правилам будут прописаны обязанности проводников и стюардов скоростных пассажирских поездов.

Справка УНИАН. В настоящее время на железных дорогах Украины действуют Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом, утвержденные Минтранссвязи в 2006 году. Необходимость новой системы классификации пассажирских поездов обусловлена закупкой нового подвижного состава в рамках подготовки к футбольному чемпионату Европы 2012 года.

Интерсити + (ИС +) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 90 км / ч и более при допустимой скорости до 200 км / ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

Интерсити (ИС) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 80 км / ч и более при допустимой скорости до 160 км / ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса с возможным включением вагонов 3-го класса.

Пригородный поезд (П) - поезд, сформированный из вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) в пригородном сообщении.

Городской поезд (М) - поезд, сформированный из вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) в городском сообщении с определенным количеством мест для сидения.

Региональный экспресс (РЭ) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 70 км / ч и более при допустимой скорости до 140 км / ч, вагоны с местами для сидения 2-го и 3-го класса с возможным включением вагонов 1-го класса.

Региональный поезд (P) - дневной скорый поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 50 км / ч и более при допустимой скорости до 140 км / ч, вагоны с местами для сидения 2-го и 3-го класса.

Ночной экспресс (НЭ) - ночной скоростной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 70 км / ч и более при допустимой скорости до 200 км / ч, вагоны РИЦ, СВ и купейные.

Ночной быстрый (НС) - ночной скорый поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 50 км / ч и более при допустимой скорости до 140 км / ч, вагоны СВ, купейные и плацкартные.

Ночной пассажирский (НП) - ночной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: допустимые скорости до 140 км / ч, вагоны купейные и плацкартные с возможным включением вагонов СВ.

Агро

В России зарегистрированы новые вспышки африканской чумы свиней, в том числе на границе c Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

«С 4 по 7 ноября текущего года вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы на территории Воронежской, Курской и Ростовской областей», - говорится в сообщении.

В частности, в Воронежской области заболевание зарегистрировано у свиней, содержавшихся в одном из крестьянских фермерских хозяйств села Терновое Острогожского района. В хозяйстве содержалось 700 свиней, поголовье свиней в первой угрожаемой зоне составляет 305 голов.

Генетический материал вируса африканской чумы свиней выделен также из проб патологического материала, отобранного от трупа домашней свиньи, обнаруженной на территории несанкционированной свалки поселка Искра у деревни Шуклинка муниципального образования Щетинский сельсовет Курского района Курской области. Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям совместно с правоохранительными органами Курской области проводится расследование для установления владельца павшего животного.

Кроме этого, генетический материал вируса африканской чумой свиней выявлен и Ростовской областной ветеринарной лабораторией при исследовании патологического материала, взятого от павших свиней, содержавшихся на свинотоварной ферме № 3 ОАО «Батайское» в поселке Суходольск Азовского района Ростовской области.

В очаге заболевания содержится 9000 свиней. К сегодняшнему дню заболело и пало 111 из них.

Во всех трех случаях диагноз африканской чумы свиней подтвержден Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной вирусологии и микробиологии.

Во всех очагах проводятся необходимые мероприятия по профилактике и ликвидации вспышек африканской чумы свиней.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба ветеринарной медицины Украины усилила контроль за работой свинокомплексов в закрытом режиме из-за опасности возникновения заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Судебные разбирательства

Государственная налоговая служба возобновила расследование четырех уголовных дел относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», в которых фигурирует Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, постановления о возобновлении расследования по четырем уголовным делам были вручены Ю.ТИМОШЕНКО в пятницу представителями Главного следственного управления налоговой милиции ГНА.

По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО были вручены старые постановления, датированные 2001-2003 годами. При этом он добавил, что все эти дела касаются деятельности ЕЭСУ в 1996-1997 годах.

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Печерский районный суд Киева должен передать в столичный Апелляционный суд жалобу и дело в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО не позднее 14 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, на данное время материалы дела находятся в Печерском райсуде, поскольку, в соответствии с законодательством, суд должен выполнить ряд процедурных действий.

«Сейчас эти процедуры выполняются. Если говорить о максимальном сроке, когда дело может быть отправлено в Апелляционный суд, по расчетам защиты, последний день – это 14 ноября», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Погода

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье ночью около 0°, днем 8-13° тепла.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.

(УНИАН)