Хара подал в отставку. 11 ноября президиум ФПУ рассмотрит этот вопрос

11 ноября президиум Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) рассмотрит вопрос об отставке председателя федерации Василия ХАРЫ.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ, комментируя сегодняшнее заявление В.ХАРЫ об отставке.

«Сейчас проходит совещание членских организаций, руководства, как они дальше будут поступать. Скорее всего, будет назначен временно исполняющий обязанности. 11 ноября у нас президиум ФПУ, там окончательно будет решен вопрос», - отметили в медиа-центре.

Президиум должен будет рассмотреть вопрос отставки председателя федерации, а также назначить исполняющего обязанности. «Фактически — или он (президиум - УНИАН) примет отставку, или этот вопрос будет вынесен на заседание совета ФПУ», - сообщили в ФПУ.

Как сообщал УНИАН, председатель Федерации профессиональных союзов Украины Василий ХАРА сегодня во время проведения селекторного совещания руководителей членских организаций – членов президиума ФПУ заявил о своей отставке с этой должности.

В медиа-центре ФПУ УНИАН сообщили, что основная причина отставки - «неготовность руководителей членских организаций проводить реформы в профсоюзной среде».