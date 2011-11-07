Подконтрольный Дмитрию Фирташу черкасский "Азот" будет развивать социальную инфраструктуру города

ПАО «Азот» (Черкассы), Черкасская областная государственная администрация и Черкасский городской совет в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает проведение капитального ремонта дорог, дома культуры, площади и фонтана перед ним, а также строительство детских и спортивных площадок. Подписи под документом поставили генеральный директор Черкасского «Азота» Виталий Скляров, Черкасский городской голова Сергей Одарич и первый заместитель председателя Черкасской ОГА Сергей Рябцев.

Генеральный директор Черкасского «Азота» Виталий Скляров отметил, что помощь Черкассам предприятие оказывает по инициативе собственника предприятия «Азот», Главы Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа. «Помощь Черкассам являются частью инициативы Дмитрия Фирташа, который выступает за повсеместное распространение практики, когда градообразующие и крупные предприятия оказывают помощь своим городам. Черкасский «Азот» является крупнейшим налогоплательщиком в Черкасской области, и наше предприятие готово делать для города больше», – сказал В.Скляров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Дмитрия Фирташа, в соответствии с соглашением, «Азот» до июня 2012 года вложит в реконструкцию Дома культуры «Дружба народов» около 30 миллионов гривен. Кроме того, будет проведен ремонт площади и фонтана перед домом культуры, а также оформлена его сцена. Предприятие в течение 2012-2015 годов построит в городе 16 детских и спортивных площадок.

Также в Черкассах будет проведен капитальный ремонт дорог и восстановление дорожной инфраструктуры на проспекте Химиков и на улице Первомайской за счет средств, которое Черкасский «Азот» внесет в счет покупки земельных участков, которые использует предприятие.

Городской голова Черкасс Сергей Одарич отметил важность помощи, которую оказывает Черкасский «Азот» городу. «Я считаю, что день, когда мы принципиально договорились о сотрудничестве, должен войти в историю Черкасс, потому что закончилась эпоха отдельной жизни предприятия, и отдельной жизни города», – сказал С.Одарич.

Договоренность об участии Черкасского «Азота» в развитии социальной инфраструктуры Черкасс была достигнута во время встречи собственника предприятия Дмитрия Фирташа, городского головы Черкасс Сергея Одарича и главы Черкасской ОГА Сергея Тулуба 12 октября. Ранее была достигнута договоренность о том, что Черкасский «Азот» окажет финансовую поддержку школе-интернату в Смиле и будет закуплено оборудование для детского отделения онкологического центра.

Справочно: «Помощь городам» – это инициатива Главы Совета директоров Группы компаний Group DF, главы Объединенного движения работодателей Украины Дмитрия Фирташа. Бизнесмен выступает за максимальное распространение практики, когда градообразующие и крупные предприятия помогают городам, в которых они работают. Все предприятия, собственником которых является Дмитрий Фирташ, оказывают масштабную помощь своим городам.

В Северодонецке «Азот» (Луганская область) полностью обновляет троллейбусный парк, уже закуплены 10 новых троллейбусов. Продолжается ремонт ледового дворца и дома культуры. Также предприятие обустраивает пешеходные переходы в городе.

В Горловке (Донецкая область) «Стирол» в этом году отремонтирует 10 километров городских дорог. Предприятие оказывает финансовую помощь городской больнице. Завершено строительство храма.

В Ривне «Ривнеазот», который обеспечивает около 50% всех налоговых поступлений в бюджет города и около 15% поступлений в бюджет области, оказывает финансовую помощь женскому монастырю, детским домам, интернатам, больницам и школам.

В Армянске «Крымский ТИТАН» провел реконструкцию больницы и Центра культуры и досуга. В 2010 году на социальные цели завод потратил более 17 млн. гривен. В 2011 году предприятие осуществляет капитальный ремонт дорог и кровель жилых домов, ведет работы по восстановлению уличного освещения. В ближайшие три года в социальную инфраструктуру города будет инвестировано более 200 млн. гривен. В частности, будет построен новый водопровод, отремонтирована канализация, отремонтированы крыши жилых домов и лифты.

«Крымский содовый завод» (Красноперекопск) также оказывает значительную поддержку Красноперекопску и региону. В частности, предприятие подарило подшефной школе в Белогорском районе автобус для перевозки учеников. Ранее уже была проведена капитальная реконструкция городской больницы, для которой было закуплено необходимое оборудование, проведен ремонт дома культуры.

В Иршанске Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская область) и Вольногорский горно-металлургический комбинат в Вольногорске (Днепропетровская область) содержат большинство объектов социальной сферы, среди них школы, дома культуры, больницы, санатории.