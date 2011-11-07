Янукович согласовал назначение Могилёва председателем Совета министров Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение Анатолия МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В сообщении отмечается, что “в соответствии с частью четвертой статьи 136 Конституции Украины Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение Анатолия МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Автономной республики Крым”.

А.МОГИЛЁВ является министром внутренних дел Украины.

*** Согласно статье 136 Конституции Украины представительским органом Автономной республики Крым является Верховный Совет АРК, который в пределах своих полномочий принимает решения и постановления, являющиеся обязательными к исполнению в автономии.

Правительством Крыма является Совет министров. Председатель Совета министров АРК назначается на должность и освобождается от должности Верховным Советом Крым по согласованию с Президентом Украины.

Полномочия, порядок формирования и деятельности Верховного Совета Крыма и Совета министров Крыма определяются Конституцией Украины и законами Украины, нормативно-правовыми актами Верховного Совета Крым по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Правосудие в Крыму осуществляется судами, которые относятся к единой системе судов Украины.