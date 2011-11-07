Янукович назначил Захарченко на должность министра внутренних дел Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО на должность министра внутренних дел Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В.ЗАХАРЧЕНКО возглавлял Государственную налоговую службу Украины и был освобожден от этой должности указом Президента Украины от 7 ноября.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины в декабре 2010 года вместо уволенного тогда Александра ПАПАИКИ.

В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.

