Янукович назначил Захарченко на должность министра внутренних дел Украины
18:02, 07 ноября 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО на должность министра внутренних дел Украины.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
В.ЗАХАРЧЕНКО возглавлял Государственную налоговую службу Украины и был освобожден от этой должности указом Президента Украины от 7 ноября.
Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины в декабре 2010 года вместо уволенного тогда Александра ПАПАИКИ.
В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.
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