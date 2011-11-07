Главное на 7 ноября (вечер)

Финансы

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в октябре 2011 года сократились на 2,3%, или на 0,788 млрд. долл., – до 34,162 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34,576 млрд. долл.) золотовалютные резервы сократились на 1,2%, или на 0,414 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 ноября в структуре резервов 32,492 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 111,45 млн. долл., золото – 1,452 млрд. долл.

Инфляция в Украине в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2011 года составила 0%, против декабря 2010 года – 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, показатель инфляции в октябре 2011 года по сравнению с октябрем 2010 года составил 5,4%, в январе-октябре 2011 против аналогичного периода 2010 года – 8,6%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в октябре 2011 года к октябрю 2010 года выросли на 2,6% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года выросли на 7,3%), в частности на продукты питания – на 1,8% (7,1%). Цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 9,3% (16,7%), в том числе на хлеб – на 14,9% (13,9%), макаронные изделия – на 12,2% (14,4%), кондитерские изделия из муки – 9,4% (9,8%); цены на мясо и мясопродукты повысились на 9,9% (5,1%), на рыбу и рыбопродукты – на 10,8% (5,7%), на молоко, сыр и яйца – на 1,5% (3,1%), в том числе на молоко – на 1,3% (5,8%), сыр и творог – на 3,7% (6,7%), на яйца – снизились на 11,8% (снижение на 19,6%); на масло и жиры цены выросли на 7,9% (рост на 7,9%), в том числе на масло сливочное – на 0,8% (10,3%), масло подсолнечное – на 19,4% (19,1%), на другие пищевые животные жиры – снизились на 3,4% (снижение на 16,9%).

Цены на фрукты в октябре 2011 года к октябрю 2010 года снизились на 1,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года на 8,6%). На овощи цены снизились на 42,7% (снижение на 0,1%), в том числе на картофель – на 56,8% (рост на 6,4%). Цены на сахар снизились на 5,4% (5,4%), кондитерские изделия сахаристые – выросли на 11,6% (11,1%), безалкогольные напитки – на 12,6% (8,4%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в октябре 2011 г. к октябрю 2010 г. подорожали на 10% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 17,5%), цены на одежду и обувь выросли на 1,3% (1,7%), в том числе на одежду – на 1,9% (2,1%), обувь – на 0,5% (1,1%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в октябре 2011 года к октябрю 2010 года подорожали на 11,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 18,4%), в том числе квартплата выросла на 18,3% (14,3%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3,5% (3%), канализацию – на 12,3% (12,4%), воду – 13% (12,8%), цены на электроэнергию — на 22,9% (17,4%), на природный газ остались без изменений (рост на 30,5%), на горячую воду и отопление – выросли на 16,1% (18,1%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в октябре 2011 г. к октябрю 2010 года выросли на 3,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 2,7%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 4,6% (3,3%), домашний текстиль – на 5,4% (4,6%), бытовая техника – на 1,3% (0,4%).

Стоимость услуг здравоохранения в октябре 2011 г. к октябрю 2010 года возросла на 7,1% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 6,8%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 7% (5,9%), амбулаторные услуги подорожали на 7% (7,2%).

Цены в сфере транспорта в октябре 2011 г. к октябрю 2010 года выросли на 22,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 16,7%), в том числе на покупку транспортных средств – на 3,8% (2,4%), на топливо и масла – на 38,3% (28,7%); транспортные услуги подорожали на 19,3% (13,5%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт — на 6,7% (4,1%), пассажирский автодорожный транспорт – на 21,1% (15%).

Цены в сфере связи в октябре 2011 г. выросли на 3,4% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – не изменились), на почтовые услуги на 8% (выросли на 0,8%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 3,9% (на 0,5%).

Цены в сфере отдыха и культуры в октябре т.г. выросли на 3,7% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 3,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в октябре т.г. на 3% (на 3%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,5% (рост 7,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 5,7% (6,4%).

Цены в сфере образования в октябре 2011 г. к октябрю 2010 г. выросли на 5,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 9,6%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 9,8% (17,5%), среднее образование – на 7,4% (8,5%), стоимость высшего образования увеличилась на 4,7% (7,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в октябре 2011 г. к сентябрю 2010 года выросла на 7,9% (7,9%).

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в октябре 2011 года против сентября составила 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в октябре 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 6,4%, против октября 2010 года - 7,8%, в январе-октябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,8%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

В Украине снижение цен производителей промышленной продукции в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем составило 1,8%, с начала года – рост на 15,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Энергетика

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ)рассчитывает получить от реализации выставленных на продажу госпакетов акций «Киевэнерго» и «Захидэнерго» не менее 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе приватизационного телемоста Киев-Франкфурт-Нью-Йорк заявил глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Это минимум, который мы планируем получить», - отметил он.

ФГИУ планирует в первом квартале 2012 года начать приватизацию госпакетов облгазов.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что на данное время «Нафтогаз Украины» пока не передал Фонду госимущества для приватизации госпакеты акций облгазов. По его словам, ФГИУ сейчас отрабатывает с Министерством энергетики и угольной промышленности технологии приватизации облэнерго. «Это необычная ситуация, очень много мелких пакетов и стандартными методами, которые мы могли бы использовать, я думаю, мы не добьемся результата», - отметил А.РЯБЧЕНКО.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG решила добиваться снижения цен на поставляемый в страну российский газ через международный Арбитражный суд.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании в понедельник, 7 ноября.

«Представитель PGNIG направил компаниям ОАО «Газпром» и ООО «Газпром Экспорт» заявку о начале подготовки арбитража в Арбитражном суде в Стокгольме. Предметом дела является изменение ныне обязывающих ценовых условий поставок газа», - сказано в сообщении компании.

Пресс-служба напомнила, что польская компания начала переговоры о пересмотре цен на российский газ еще в апреле текущего года, заметив, что действующий между Польшей и Россией договор о поставках газа предусматривает подачу иска в международный суд, если стороны не смогут достичь компромисса более полугода.

PGNIG сообщила, что дело будет вестись согласно правилам UNICITRAL Arbitration Rules.

«В течение 30 дней с получения уведомления (об инициировании арбитража) другая сторона должна выбрать второго арбитра. Оба арбитра за 30 дней должны выбрать главу арбитража», - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, PGNIG не исключает возможности отзыва иска из арбитража, если «Газпром» согласится на снижение цены поставляемого в Польшу газа.

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение Анатолия МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В сообщении отмечается, что “в соответствии с частью четвертой статьи 136 Конституции Украины Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение Анатолия МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Автономной республики Крым”.

Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО на должность министра внутренних дел Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В.ЗАХАРЧЕНКО возглавлял Государственную налоговую службу Украины и был освобожден от этой должности указом Президента Украины от 7 ноября.

Президент назначил Александра КЛИМЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины.

Соответствующий указ от 7 ноября размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент освободил А.КЛИМЕНКО от должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63