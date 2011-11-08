Курс НБУ на 08.11.11

Официальный курс НБУ на 08.11.11100 USD – 798.0700 (7 ноября – 798.0700)100 EUR – 1096.7078 (7 ноября – 1099.1818)10 RUR – 2.6107 (7 ноября – 2.5875)Учетные курсы банковских металлов на 08.11.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-140779.55 (7 ноября-140141.09)961XAG10Серебро-2751.75 (7 ноября-2709.45)962XPT10Платина-129845.99(7 ноября-130883.48)964XPD10Палладий-51874.55 (7 ноября-52513.01)

Официальный курс НБУ на 08.11.11 100 USD – 798.0700 (7 ноября – 798.0700) 100 EUR – 1096.7078 (7 ноября – 1099.1818) 10 RUR – 2.6107 (7 ноября – 2.5875) Учетные курсы банковских металлов на 08.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140779.55 (7 ноября-140141.09) 961XAG10Серебро-2751.75 (7 ноября-2709.45) 962XPT10Платина-129845.99(7 ноября-130883.48) 964XPD10Палладий-51874.55 (7 ноября-52513.01)

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