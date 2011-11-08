Могилёва в должности премьера Крыма ожидают акции протеста - Москаль

Бывшего министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА, кандидатура которого согласована Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на должность председателя Совета министров Крыма, ожидают акции протеста

Об этом заявил в комментарии УНИАН народный депутат Украины от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ.

«Пусть идет, там его ждут крымские татары. Там будет противостояние, там будут митинги, демонстрации, то, что делается сейчас перед Верховной Радой, вот это все будет сейчас перед крымским парламентом. Там полное неприятие (А.МОГИЛЁВА – УНИАН), потому что он перешел все рамки того (имеется в виду, когда возглавлял крымскую милицию – УНИАН), чего переходить нельзя», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение А.МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Крыма.

После этого он освободил А.МОГИЛЁВА от должности министра внутренних дел.

8 ноября состоится внеочередная сессия Верховного Совета Крыма, где планируется назначение А.МОГИЛЁВА премьер-министром АРК.

***В соответствии с Конституцией Украины, правительством АРК является Совет министров. “Председатель Совета министров Автономной Республики Крым назначается на должность и освобождается от должности Верховным Советом АРК по согласованию с Президентом Украины”, - говорится в статье 136 Конституции Украины.