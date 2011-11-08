Анонс на 8 ноября

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Черновецкой области.

* Состоится официальное открытие Международного инвестиционного бизнес форума по вопросам энергоэффективности и альтернативной энергетики и выставки «Энергоэффективность 2011». Участники: Н.Пашкевич, председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, М.Юрикова, зам.председателя Представительства ЕС Украины, Н. Романюк, зам.председателя комитета ТЭК ВРУ и En Tang Cheong Yu, посол Республики Корея в Украине. Подход к прессе Н.Пашкевича.

* Дискуссия «Повышение энергоэффективности должно стать главным приоритетом для украинской экономики». Участники: Н.Пашкевич, глава Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению; С.Ермилов, зам.директора Институту проблем экологии и энергосбережения; Э.Кузич, директор по развитию бизнеса, PWC Украина; Ю.Иванов, советник главы Винницкой ОГА по вопросам энергоэффективности.

* Пресс-конференция на тему: «Энергоэффективность - приоритет украинской экономики». Участники: Н.Пашкевич и Александр Толкач, директор внешних связей ДТЭК.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится круглый стол на тему: «Предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на продовольственных рынках». Мероприятие состоится под руководством председателя Комитета Василия Цушко. Запланировано участие уполномоченных представителей Минэкономразвития и торговли, Минагрополитики и продовольствия, МОЗ Украины, Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей, Национальной ассоциации «Укрмолпром», Ассоциации «Союз птицеводов Украины», Ассоциации «Укркондпром», Объединения «Укрхлебпром», Объединения «Союз молочных предприятий Украины», Объединения «Союз пекарей Украины», Национальной Ассоциации «Укрцукор», Украинской корпорации «Укрвинпром» и др.

* Пресс-конференция, посвященная выходу международного игрока на рынок VoIP-услуг Украины с предложением уникальной возможности бесплатных звонков по ряду направлений, включая города Украины и Европы. Участники: ген.директор компании в Украине; руководитель проектов международной компании.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция лидеров акции «Вперед!» на тему: «Акция «Вперед!» объявляет всеукраинскую стачку «Переучет власти!». Участники: Андрей Панаэтов, начальник штаба всеукраинской гражданской акции «Вперед!»; Руслан Секела, председатель ОО «Наступ»; Вячеслав Рой, глава федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины; Сергей Овчинников, вице-президент общественного объединения «Союз перевозчиков Украины»; Галина Кулик, глава ОО «Предприниматели Подолья». Участники расскажут о причинах проведения всеукраинской стачки 1 декабря 2011 года, объявят дату съезда всеукраинской гражданской акции «Вперед!» (ул.Крещатик, 4,конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією?».

* Состоится официальное открытие Фестиваля вина «Wine Fest», который организует компания «Киевская международная контрактовая ярмарка». Участники Фестиваля - свыше 50 торговых марок, среди каких ТМ «Колонист», ТМ «Бахчисарай», ТМ «Вина Гулиевых», Винодельческое хозяйство Князя Трубецкого, ТМ «Ренуаж», Салон вин «Гран Крю» Dolmart Ukraine, Barbadillo SL и др. Журналисты приглашаются к участию в фестивале, на церемонию создания этикетки для установления рекорда Украины, на пресс-конференцию на тему: «Программа развития рынка вина и виноделия до 2025 года», пресс-конференции по проекту VinoGrad.ua (закладка виноградного городка-парка в Ботаническом саду им. М.Гришко НАНУ).

* Круглый стол на тему: “Как удержать отток украинского капитала за границу: урегулирование партнерских отношений в украинском и иностранном праве. Возможности и угрозы для бизнеса”. Участники: Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры», (Украина); Андреас Пифанис, старший партнер Horwath DSP Limited, (Кипр); Дмитрий Тевелев, председатель ГКЦБФР; Святослав Шеремета, руководитель юридического отдела, международные транзакции и M&A ИК Dragon Capital (Украина); Юрий Яковенко, председатель Правления ИК Eavex Capital, (Украина) и др.

* Пресс-конференция на тему: "Открытие представительства IT-индустрии Украины в Германии". Участники: вице-президент Ассоциации "Информационные технологии Украины", директор HUB Concept GMBH Игорь Лисицкий; директор компании ameria GMBH Дмитрий Билых; советник главы Агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины В.Семиноженко Сергей Колобов.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Открытие новосозданного «Коммунального магазина» (Киеврыба) на месте книжного магазина “Сяйво” откладывается! Подробности рассмотрения дела по поводу аренды помещений книжного магазина «Сяйво» для ее коллектива”, посвященная правомерности действий ООО "Книжный магазин "Сяйво" по продлению договора аренды. Будут представлены: юридические документы, подтверждающие существование права на аренду помещений, расположенных по ул.Красноармейская, 6 в г. Киеве; обнародована схема отстранения коллектива книжного магазина «Сяйво» от работы в рейдерски захваченном и обновленном помещении «Коммунального магазина» (Киеврыба). Участники: зам.директора книжного магазина «Сяйво» Алла Решетникова, адвокат книжного магазина «Сяйво» Олег Король, координатор Общественного движения «Гражданское сопротивление», президент АЦ «Академия» Александра Кужель, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, депутат Киевского горсовета Алексей Давыденко, общественный защитник книжного магазина «Сяйво» Константин Климашенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 406 12 61.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи подальшої співпраці МВФ та України. Фактори, що впливають на ситуацію». У прес-конференції візьмуть участь: Ерік Найман – фінансовий аналітик; Олег Соскін – директор Інституту трансформацій суспільства; Сергій Яременко – екс-заступник голови НБУ.

* Пресс-конференция на тему: «Социальные реформы и революции: причинная связь». Участники: первый зам.министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 годах, ведущий эксперт Центра Разумкова Павел Розенко; член Совета предпринимателей при КМУ Виктор Лисицкий; руководитель социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко.

* Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк откроет VIІ Международный Конгресс «Институционные и технические аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства-2011». В 11:00 состоится брифинг для представителей СМИ.

* Состоится официальное открытие ІХ Международного водного форума “Aqua Ukraine-2011”, ІХ Международной специализированной выставки “Коммунтех-2011”, Специализированных выставок “ЕвроСтройЭкспо-2011”, “ДорТехЭкспо-2011” Организаторы: Минприроды Украины, Госводагентство Украины, Messe Berlin - Германия, ООО “Международный выставочный центр”. По завершении состоится осмотр экспозиций и брифинг для СМИ.

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