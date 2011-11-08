Янукович придерживается принципа назначать на должности только “донецких” - Томенко

Последние кадровые назначения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА свидетельствуют о том, что он придерживается главного принципа - назначать на высокие должности только “донецких”.

Об этом УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, комментируя кадровые изменения в МВД, ГНС и кандидатуру на должность председателя правительства Крыма.

“Последние назначения подтверждают, что Президент придерживается четкого и последовательного принципа в кадровой политике - это люди, которые должны родиться в Донецкой области, работать или пройти проверку “школой Донецкой области”, они должны быть, если хотите, людьми “семьи”, и только затем, независимо от их возраста и уровня образования, смогут занять должности”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом вице-спикер вспомнил анекдот, согласно которому “Виктор ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос “Смог ли бы он возглавить страны СНГ?”, сказал, что “Смог”, а на вопрос “Смог ли бы возглавить обновленный Евразийский союз?”, сказал: “Не смог, потому что “донецких не хватит”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сейчас все выглядит таким образом, что “на всю Украину пока хватает “донецких”. В то же время, сказал он, проблема заключается в том, что не только общество и оппозиция с большим скепсисом относятся к так называемой “профессиональной новой команде”, но и сторонники Партии регионов с ужасом комментируют “высокий профессиональный уровень донецкой команды”. “Сам ЯНУКОВИЧ не сегодня, так завтра станет заложником такой кадровой политики”, - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ согласовал назначение Анатолия МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Крыма.

После этого он освободил А.МОГИЛЁВА от должности министра внутренних дел. На эту должность глава государства назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО, освободив его от должности председателя Государственной налоговой службы.

Руководителем ГНСУ назначен Александра КЛИМЕНКО, который занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.