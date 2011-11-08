Германия готова оказать поддержку переходному правительству Ливии

Германия готова оказывать поддержку переходному правительству Ливии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в распространенном тексте телеграммы, направленной канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ премьер-министру правительства Ливии Абдель Рахиму аль КИБУ.

"Теперь у ливийского народа есть шанс строить новую демократическую Ливию в условиях свободы и самоопределения, …где уважаются достоинства и права каждого человека в отдельности", – говорится в телеграмме.

А.МЕРКЕЛЬ также заверила, что Германия намерена оказывать в этом поддержку Ливии.

Как сообщал УНИАН, с середины февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет полковника Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

Совет безопасности ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и делающую возможным иностранное военное вмешательство в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

20 октября М.Каддафи был захвачен во время боев около города Сирт. Позже представители Национального переходного совета Ливии заявили, что М.Каддафи умер от полученных ранений.

После этого новые власти Ливии официально объявили об "освобождении" страны от режима М.Каддафи.

Совет Безопасности ООН отменил с 31 октября режим бесполетной зоны в Ливии, а Совет НАТО объявил о завершении военной операции в этой стране до 31 октября.