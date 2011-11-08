ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович нашел Крыму хозяина» пишет: Президент потратил почти три месяца на поиски адекватной замены своему ставленнику Василию Джарты, умершему в середине августа. После длительных консультаций он решил назначить премьер-министром Крыма Анатолия Могилева…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-janukovich-nashel-krymu-hozjaina-167432/

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Также «Дело» в публикации «Глава ФГИ: Если не приватизировать генерацию, через три года она утратит свою работоспособность» пишет: Александр Рябченко рассказал изданию, когда государство продаст контрольные пакеты акций во всех энергогенерирующих и энергоснабжающих компаниях Украины, а также допустят ли к приватизации энергетики иностранных инвесторов…

http://delo.ua/opinions/glava-fgi-esli-ne-privatizirovat-generaciju-cherez-tri-goda-ona-167382/

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«Дело» в публикации «Налоговую возглавил 31-летний уроженец Макеевки» пишет: Президент на освободившееся место главы Налоговой службы назначил заместителя председателя налоговой Александра Клименко. Он с 2005 по 2010 гг. работал в налоговой инспекции Донецкой области, а зам главы ГНС – с февраля 2011 года…

http://delo.ua/ukraine/nalogovuju-vozglavil-31-letnij-urozhenec-makeevki-167433/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ток потечет рекой», в котором пишет: объем потребления электроэнергии в Украине в ближайшие десятилетия будет выше, чем ожидалось ранее. В Минэнерго считают, что удовлетворить этот спрос можно будет в первую очередь за счет наращивания производственных мощностей тепловых электростанций, работающих на угле. Добиться этого планируется за счет частных инвестиций…

http://www.kommersant.ua/doc/1811310

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инфляция в дефиците», в котором пишет: нулевой показатель роста цен в октябре был вызван удешевлением сахара и овощей, что компенсировало подорожание молока и мяса. Это позволяет экономистам рассчитывать по итогам года на самую низкую инфляцию почти за десятилетие — немногим более 6%. Однако такой положительный результат чреват формированием инфляционного навеса, который проявится уже в 2012 году…

http://www.kommersant.ua/doc/1811289

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Издание «Экономические известия» в публикации «Польша показала отвагу» пишет: Польша решилась на судебные разбирательства с «Газпромом», который отказывается пересматривать ценовые условия действующих контрактов. Украинские власти предпочли использовать свой голос во Всемирной торговой организации, куда стремится вступить Россия, чтобы добиться снижения стоимости российского газа и подписать новые договора до конца этого месяца…

http://state.eizvestia.com/full/polsha-pokazala-otvagu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Гривню сделают доступной», в котором пишут: НБУ намерен внедрить практику проведения валютных свопов рубль-гривня. Первые шаги на этом пути уже сделаны. Глава правления НБУ Сергей Арбузов на встрече с руководством «Альфа-банка (Украина)» обсудил перспективы введения для российских банков сразу нескольких новых инструментов, связанных с операциями своп рубль-гривня…

http://finance.eizvestia.com/full/grivnyu-sdelayut-dostupnoj

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Газета «Сегодня» в публикации «Дети войны и другие льготники перестали получать доплаты к пенсиям» пишет: в Пенсионном фонде говорят: раньше деньги были, теперь их нет…

http://www.segodnya.ua/news/14307532.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве запрещают фотографировать маркеты, метро и аэропорт - юристы говорят: «Можно!» пишет: оказывается, в Украине нет закона, запрещающего делать снимки в общественных местах, исключение - режимные объекты…

http://www.segodnya.ua/news/14307516.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин получит возможность раздать 200 млрд руб. перед президентскими выборами» пишет: премьер РФ пойдет на президентские выборы не с пустыми руками. Правительство подготовило поправку в бюджет 2012 г., чтобы иметь возможность раздать 200 млрд руб. на социальную помощь и поддержку предприятий…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1414385/200_mlrd_rub_dlya_putina

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Также «Ведомости» в публикации «Греция может передать кризисную эстафету Италии» пишут: это уже не европейский кризис, он угрожает всей мировой экономике, предупреждает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1414384/krizis_po_estafete

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Издание «Известия» в публикации «Нефти федерального значения станет больше» пишет: Минэнерго РФ предлагает более чем в два раза снизить планку для признания месторождения стратегическим…

http://izvestia.ru/news/506088

(УНИАН)