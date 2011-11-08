В ближайшее время будет презентована программа реформирования региональной власти

В ближайшее время в Украине будет презентована программа реформирования региональной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, представляя личному составу МВД Украины нового министра Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, начатые реформы невозможно реализовать быстрыми темпами.

«Мы видим, что реформы, которые мы начали, они имеют разный уровень нагрузки... Сейчас мы немного исправили эту ситуацию», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заметил, что уже удалось избавиться от дублирования функций в центральных органах власти, и вскоре этот процесс распространится также на регионы.

«В ближайшее время мы будем презентовать эту программу реформ, и она займет не одну пятилетку. Опыт показывает, что региональные реформы продолжаются много времени», - сказал Президент.

Он отметил, что суть реформы заключается в постепенной передаче части функций органов центральной власти к региональным. По словам Президента, «это главная цель», которая, как показывает практика, создает условия для экономического роста. Кроме того, по убеждению В.ЯНУКОВИЧА, такой подход будет способствовать оптимизации ситуации в социальной сфере.