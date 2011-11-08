КГГА обещает закрыть секонд-хэнд возле метро “Шулявская” цивилизованно

Столичная власть обещает решить вопрос с закрытием рынка секонд-хэнда возле станции метро “Шулявская” цивилизованно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня председатель Соломенской районной в г. Киеве государственной администрации Иван СИДОРОВ.

“Силовые методы - это неправильно. Должна быть договоренность между властью и людьми, которые там работают. И те люди должны понимать, что под мостом такое скопление людей - это неправильно и с точки зрения безопасности людей, которые там работают, и тех, которые туда приходят за приобретением товара”, - сказал И.СИДОРОВ.

Он отметил, что практика существования таких рынков есть, но находиться такая торговля должна не в таких местах, о котором сейчас идет речь. Руководитель райадминистрации напомнил о пожарах, которые произошли под Шулявским путепроводом, об установленных подкреплениях моста, по которому сейчас проходят тысячи машин за сутки.

По убеждению И.СИДОРОВА, решение вопроса вообще затянулось.

“Это удобно с точки зрения покупателей, что рядом с метро, но опасно и не цивилизованно...”, - отметил И.СИДОРОВ.

Он обратил внимание, что разговоры вокруг сноса этого рынка идут давно.

“Не один раз были намерения такие. И людям, которые там работают, предлагались Главным управлением по вопросам рынков другие рабочие места. Но у них нет желания переходить”, - прокомментировал руководитель района.

По словам И.СИДОРОВА, сегодня в столице функционирует немало рынков, и практически на многих из них торговцам секонд-хэндом предлагались рабочие места.

“Безусловно, что это вопрос нужно решать как можно быстрее, по моему мнению. Идет разработка проекта, нужно осуществлять реконструкцию Шулявского путепровода, нужно развороты там делать для транспорта... Решение (о закрытии рынка – УНИАН) есть, и его безусловно нужно реализовать”, - добавил И.СИДОРОВ.

Он сказал, что конкретной даты сноса палаток секонд-хэнда нет.

“Она мне не известна”, - в то же время уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в конце августа КГГА проинформировала, что рынок секонд-хэнда возле станции метро “Шулявская” в Киеве закроют.

Одновременно столичная власть пообещала решить вопрос с трудоустройством торговцев.

В Соломенской райгосадминистрации отметили, что рынок на Шулявке уже больше года функционирует без соответствующих разрешений. Договор на аренду земельного участка частным предприятием «Азнавур» закончился еще в марте 2010 года. Кроме того, МАФы, установленные на торговой площадке, работают без необходимой разрешительной документации. Руководство Соломенской райгосадминистрации направило представителям рынка «Азнавур», а это около 350 торговцев, предложения относительно их трудоустройства в других заведениях торговли Киева.