Возглавлять Кабмин должен человек, объединяющий Президента со страной - Бессмертный

Возглавлять Кабмин должен человек, который объединяет Президента со страной, а не разъединяет. Такое мнение Роман БЕССМЕРТНЫЙ выразил в интервью газете «Столичные новости».

По словам политика, в Украине, к сожалению, не могут избрать 11 лиц, способных выиграть чемпионат Европы по футболу, и 20 лиц для работы в правительстве. Он убежден, что на сегодняшний день существует реальная проблема собрать людей, способных решить поставленные перед ними задачи. «И эта проблема существует не только на уровне Кабмина. В правительстве она начинается и опускается вниз по всей властной вертикали», - заявил политик.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ рассказал: когда Виктор ЮЩЕНКО в последний день своего президентства поинтересовался, что порекомендовать Виктору ЯНУКОВИЧУ, он ответил – назначить Николая АЗАРОВА министром финансов.

«Однако, он стал премьер-министром. Я уважаю Н.АЗАРОВА как специалиста, но считаю, что Президенту В.ЯНУКОВИЧУ не следовало выдвигать Николая Яновича на передовую. Это его грубейшая ошибка. По моему убеждению, возглавлять Кабмин должен человек, который объединяет Президента со страной, а не разъединяет их», - отметил политик.

Он уверен, людей, паразитирующих на теме раскола, надо отмежевать от политики и процесса принятия решений, поскольку они никогда не будут работать ради интересов граждан.

«Их задача – скрывать свою профессиональную непригодность за темами языка, истории и т. п.», - считает Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Вместе с тем, политик отметил, что не видит противостояния Востока и Запада Украины. По его словам, и у львовянина, и у луганчанина одинаковые проблемы, которые в первую очередь касаются уровня и качества их жизни.

«Мифическую проблему противостояния развивают только политики, утверждающие: «Люди, у вас нет жилья потому, что вы говорите на другом языке» или «Ваши дети не имеют возможности ходить в школу из-за вашего неверного геополитического выбора» и т. п. Это элементарный паразитизм политического истеблишмента на проблемах граждан. Для украинцев муссируемая «проблема раскола Востока и Запада» находится на предпоследнем месте. Поэтому если и есть какое-то противостояние, то это противостояние политиков, а не простых граждан», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.