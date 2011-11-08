Саммит Украина-ЕС состоится 19 декабря в Киеве. Евросоюз подтвердил

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что саммит Украина-ЕС состоится 19 декабря в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы получили ноту от ЕС, которой подтверждается 19 декабря этого года как дата проведения 15-го саммита Украина-ЕС в Киеве», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, главным достижением саммита должно стать официальное объявление о завершении переговоров о соглашении об ассоциации. Он отметил, что делегации Украины и ЕС продолжают работу по согласованию ключевых вопросов переговорного процесса, которые пока остаются нерешенными. «Исходим из того, что эта работа будет завершена в ближайшее время с тем, чтобы во время саммита Украина-ЕС стороны объявили о завершении переговоров о соглашении об ассоциации», - добавил он.