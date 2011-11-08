Назначением Могилёва Янукович «создал еще одну проблему в Украине» - Яценюк

Назначением бывшего министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА в Крым Президент Виктор ЯНУКОВИЧ «не просто допустил ошибку, он создал еще одну проблему в Украине».

Об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя вчерашнее решение Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА о согласовании кандидатуры А.МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров АРК.

Он отметил, что «все знают, что Крым всегда был горячей точкой, и сейчас в эту горячую точку отправили взрывчатку».

По его словам, руководить правительством Крыма должна «взвешенная политическая фигура без погон, имеющая государственническое мышление. А не занимающаяся строевой подготовкой, чем он (А.МОГИЛЁВ – УНИАН) здесь занимался в Киеве».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что важно то, чтобы «эта ссылка А.МОГИЛЁВА не стала резервацией для Крыма». «Его очень хорошо знают - в кавычках - в Крыму, и назначение туда МОГИЛЁВА тождественно тому, что в Крым привезти бочку с порохом с очень длинным бикфордовым шнуром и зажечь его». При этом он добавил, что «длины шнура никто не знает, но то, что оно когда-то взорвется - нет сомнения».

На уточнение журналистов, что может повлечь «взрыв» в Крыму, А.ЯЦЕНЮК ответил: «крымчане очень специфические – взрыв может быть, в первую очередь, внутри политической элиты». «Они (жители Крыма – УНИАН) замучились от донецких. Там реальное ощущение замученности, и не только замученности, но и определенной агрессии по отношению к донецким», - отметил он.

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «пророссийская радикально настроенная часть может сыграть свою игру, часть радикальная крымского населения может сыграть свою роль».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ своим решением допустил не просто фатальную ошибку, «он создал еще одну проблему в Украине».

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 ноября, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение А.МОГИЛЁВА председателем Совета министров Крыма, освободив его от должности министра внутренних дел.

Крымский парламент сегодня рассмотрит вопрос о назначении нового премьера автономии.

А.МОГИЛЁВ занимал должность министра внутренних дел с марта 2010 года, в 2007 году возглавлял Главное управление МВД Украины в Крыму.