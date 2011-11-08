Главное на 8 ноября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что саммит Украина-ЕС состоится 19 декабря в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы получили ноту от ЕС, которой подтверждается 19 декабря этого года как дата проведения 15-го саммита Украина-ЕС в Киеве», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, главным достижением саммита должно стать официальное объявление о завершении переговоров о соглашении об ассоциации. Он отметил, что делегации Украины и ЕС продолжают работу по согласованию ключевых вопросов переговорного процесса, которые пока остаются нерешенными. «Исходим из того, что эта работа будет завершена в ближайшее время с тем, чтобы во время саммита Украина-ЕС стороны объявили о завершении переговоров о соглашении об ассоциации», - добавил он.

Реформы власти

В ближайшее время в Украине будет презентована программа реформирования региональной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, представляя личному составу МВД Украины нового министра Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, начатые реформы невозможно реализовать быстрыми темпами.

«Мы видим, что реформы, которые мы начали, они имеют разный уровень нагрузки... Сейчас мы немного исправили эту ситуацию», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заметил, что уже удалось избавиться от дублирования функций в центральных органах власти, и вскоре этот процесс распространится также на регионы.

«В ближайшее время мы будем презентовать эту программу реформ, и она займет не одну пятилетку. Опыт показывает, что региональные реформы продолжаются много времени», - сказал Президент.

Он отметил, что суть реформы заключается в постепенной передаче части функций органов центральной власти к региональным. По словам Президента, «это главная цель», которая, как показывает практика, создает условия для экономического роста. Кроме того, по убеждению В.ЯНУКОВИЧА, такой подход будет способствовать оптимизации ситуации в социальной сфере.

Соцсфера

Во всех регионах Украины 1 декабря предприниматели проведут общенациональную забастовку «Переучет власти». Об этом заявил начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Андрей ПАНАЭТОВ сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

Организаторы акции - Всеукраинская гражданская акция «Вперед», общественная организация «Наступ» и гражданского объединение «Союз перевозчиков Украины».

Как заявил А.ПАНАЭТОВ, Верховная Рада Украина не представляет интересы народа и всячески уничтожает малый и средний бизнес. На акции 3 ноября предприниматели требовали самороспуска Верховной Рады. Их требование не выполнено, поэтому 1 декабря состоится общенациональная забастовка.

«Мы, как гражданское движение заявляем четко и прямо: мы готовы взять на себя ответственность за происходящее в стране. 1 декабря мы начинаем с того, что объявляем акцию «Переучет власти». Мы призываем в этот день, хотя бы ненадолго, закрыть рабочие места, вывесить соответствующие таблички, и провести реальный переучет власти. Время разговоров-уговоров минуло. Настало время действовать. Мы готовы, мы сконцентрированы, мы идем вперед, и нас уже никто не остановит», - отметил А.ПАНАЭТОВ.

Лидеры акции «Вперед!» надеются, что 1 декабря в рамках всеукраинской забастовки «Переучет власти» 200 тысяч предпринимателей не выйдет на работу.

Как отметил председатель гражданской организации «Наступ» Руслан СЕКЕЛА, всего в Украине насчитывается от 2-3 до 5 тысяч активистов акции «Вперед!». «А чтобы эта акция удалась, необходимо чтобы по крайней мере сто тысяч, двести по всей стране повесили эти таблички – «Переучет власти», – подчеркнул Р.СЕКЕЛА.

Он отметил, что возбуждением уголовных дел против исполнителей и организаторов акций протеста, власть хочет запугать их. Председатель ГО «Наступ» также отметил, что милиция не имеет права возбуждать уголовное дело за сломанный 3 ноября участниками акций протеста забор вокруг здания Верховной Рады. «Народ Украины демонтировал незаконно установленную архитектурную форму», – убежден он. По словам Р.СЕКЕЛЫ, согласно законодательству Украины, любая архитектурная форма должна иметь заказчика, смету, проект, разрешение Киевской городской госадминистрации, архитекторов, санэпидемстанции. «Поскольку согласно Государственным строительным нормам, забор, имеющий больше метра, должен иметь проект. Тот забор, который стоит возле Верховной Рады, - это незаконная архитектурная форма, юридически его не существует», - заявил Р.СЕКЕЛА.

При этом он выразил убеждение, что участники акций протеста, несмотря на любые препятствия, могут ворваться в здание Верховной Рады. «К сожалению, возможно, придет такой момент, когда люди ворвутся в этот парламент и вынесут оттуда всех», – сказал председатель ГО «Наступ».

«Возможно, весной в Киев приедет не 5 тысяч, а 50 тысяч. И тех 10 тысяч «Беркута», которых было втрое больше, нежели участников акции 3-го числа, они уже ничего сделать не смогут», – считает Р.СЕКЕЛА.

«Наша задача - поднять всю Украину, чтобы у власти под ногами горела земля. Акция 1 декабря пройдет по всей стране. Она покажет, что граждане не согласны с действиями власти, не согласны с тем, что происходит в стране», - отметил он.

По словам Р.СЕКЕЛЫ «следующей акцией, скорее всего, будет прекращение уплаты налогов. Мы понимаем, что сами финансируем власть, которая обворовывает нас, что именно за наши налоги покупаются самолеты, строятся дачи, и власть не обращает никакого внимания на просьбы людей».

«Сегодня выросло новое общество, люди, работающие сами на себя, которые готовы на себя взять ответственность за происходящее в стране. Мы хотим вернуть нашу страну себе и своим детям. Мы хотим построить такую страну, в которой не будет стыдно жить нам и нашим потомкам», - добавил Р.СЕКЕЛА.

К предпринимателям 1 декабря присоединятся также и перевозчики. Об этом сообщил во время пресс-конференции вице-президент гражданского объединения «Союз перевозчиков Украины» Сергей ОВЧИННИКОВ. По его словам, 1 декабря во всех регионах Украины пройдут региональные Автомайданы.

«Мы предупреждали: наши двигатели уже заведены. Власть должна это помнить. Мы двигаемся только вперед, и нас никто не остановит. Мы стали намного умнее и хитрее, мы научились переигрывать эту власть. Мы не боимся ни милиционеров, ни их полосатых жезлов. Наша координация будет происходить исключительно через Facebook и Twitter. До последней минуты никто не будет знать о наших действиях. Мы знаем - по-другому действовать никак нельзя. Мы выжили при этой власти и знаем, что ее есть кому заменить», - подчеркнул С.ОВЧИННИКОВ.

Также во время пресс-конференции А.ПАНАЭТОВ напомнил о создании Всеукраинской гражданской организации «Вперед!». По его словам, определена предварительная дата учредительного съезда организации - 19 ноября.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября возле Верховной Рады состоялась акция протеста «Вперед!», в которой приняли участие около тысячи лиц. Участники акции сломали металлический забор и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

Главное управление МВД Украины в Киеве возбудило уголовное дело по факту совершения хулиганских действий и избиения участниками акции протеста сотрудников милиции.

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что с назначением экс-министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА на должность председателя Совета министров АР Крым, жители полуострова получили «эффективного хозяина, эффективного государственного менеджера».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Киеве, представляя руководящему составу МВД Украины нового министра Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

Обращаясь к А.МОГИЛЕВУ, Президент сказал: «Я хочу поблагодарить Анатолия Владимировича МОГИЛЕВА за его работу на должности министра внутренних дел Украины и пожелать ему, прежде всего, эффективной работы в Крыму на должности председателя Совета министров. И в его лице пожелать всем гражданам Крыма получить эффективного хозяина, эффективного государственного менеджера и человека, который имеет большой опыт и способен выполнять те чрезвычайно тяжелые функции на должности председателя Совета министров». Желая А.МОГИЛЕВУ успехов в работе на новой государственной должности, В.ЯНУКОВИЧ также призвал жителей полуострова поддержать нового руководителя. «Желая ему успехов, я хотел бы также обратиться к вам, чтобы вы его не забывали и поддерживали на его непростой работе», - отметил глава государства.

В свою очередь А.МОГИЛЕВ заверил Президента, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать свое назначение. Также экс-министр призвал своих уже бывших подчиненных поддерживать и помогать новоназначенному руководителю ведомства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 ноября, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение А.МОГИЛЕВА председателем Совета министров Крыма, освободив его от должности министра внутренних дел.

Крымский парламент сегодня рассмотрит вопрос о назначении нового премьера автономии.

А.МОГИЛЕВ занимал должность министра внутренних дел с марта 2010 года, в 2007 году возглавлял Главное управление МВД Украины в Крыму.

Банки

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 7 ноября сократился на 17,5% и на начало дня 8 ноября составил 14,313 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 10%, или на 1,637 млрд. грн.

Налоги

В конце с.г. специалисты обсудят вопросы совершенствования Налогового кодекса.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧосказал в Черновцах во время посещения ООО «Машзавод», сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что принятый Налоговый кодекс не является окончательной догмой, которая не может совершенствоваться в дальнейшем.

«Мы прожили с ним уже год - посмотрим, какие были у него недостатки и что необходимо исправить. В конце года мы соберем специалистов, экспертов», - сказал он.

Кроме того, во время общения с трудовым коллективом ООО «Машзавод» Президент сказал, что Украина стремится снять барьеры на пути продвижения своих товаров на мировые рынки.

«Наша главная цель: снять любые препятствия на пути продвижения наших товаров за рубежом, на мировых рынках. Это наша политика», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что речь идет о рынках стран ЕС, России, других государств мира.

Глава государства акцентировал внимание на важности экономизации внешней политики Украины и соблюдения курса национального прагматизма.

«Мы защищаем свои национальные интересы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы современная страна, конкурентоспособная, которая может быть надежным партнером», - добавил Президент.

ТЭК

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и ГП «Российское энергетическое агентство» (РЭА) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ подписан главой Госэнергоэффективности Николаем ПАШКЕВИЧЕМ и заместителем генерального директора РЭА Юлией ЧЕРНЯХОВСКОЙ в Киеве во вторник.

Документ предусматривает, в частности, сотрудничество в сфере обмена опытом и информацией, консультации в сфере норматива правового поля, а также совместное обучение специалистов в сфере энергоэффективности.

После подписания документа глава Госэнергоэффективности Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что подписание соглашения будет способствовать объединению усилий украинских и российских специалистов в перенятии передового европейского опыта в сфере энергоэффективности.

В свою очередь Ю.ЧЕРНЯХОВСКАЯ отметила, что для России очень важен опыт украинских партнеров в области создания законодательной базы, а также в области поддержки конкретных инвестиционных проектов, связанных с энергосбережением.

Ю.ЧЕРНЯХОВСКАЯ выразила надежду, что в будущем в рамках указанного меморандума стороны будут реализовывать конкретные совместные проекты в данной сфере.

«Для нас важен путь, который прошла Украина в области создания законодательной базы и в области поддержки конкретных инвестиционных проектов», - подчеркнула она.

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Национальная акционерная компания «Надра Украины» завершила январь-сентябрь с чистой прибылью 0,477 млн. грн., что на 80,1% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре НАК "Надра Украины" увеличила чистый доход на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 116,691 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 23,1% – до 143,171 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год НАК «Надра Украины» завершила с чистой прибылью 5,012 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составил 34,999 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Строительство. Недвижимость

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует упрощение процедур создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК в Киеве во вторник.

По его словам, речь, в частности, идет о внесении изменений в действующее законодательство, согласно которым решение о создании ОСМД будет легитимным даже в случае, если за него высказалось 60% жильцов многоквартирного дома.

«Мы планируем внести изменение в законодательство, чтобы если 60% (жильцов - УНИАН) приняли решение, для остальных это было как закон», - сказал А.БЛИЗНЮК, отметив при этом, что аналогичное правило планируется распространить также на решения, связанные с реконструкцией старого жилого фонда («хрущевки»).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, по состоянию на май 2011 года в Украине было создано 12037 ОСМД. До конца года планируется создать еще 2,5 тыс. таких объединений, таким образом, их общее количество достигнет 14,5 тыс.

Справка УНИАН. В соответствии с Общегосударственной программой реформирования и развития ЖКХ на 2009-2014 годы, до конца 2014 года запланировано создать 45 530 ОСМД, что составит около 70% многоэтажного жилого фонда.

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В октябре самое дорогое жилье в регионах Украины продавалось в Одессе.

Об этом говорится в рейтинге самых дорогих квартир в регионах Украины в октябре от портала Slando, переданном УНИАН.

По данным сайта, в октябре т.г. самой дорогой квартирой Киева стала восьмикомнатная двухуровневая квартира, расположенная в ЖК «Панорама» на Большой Житомирской, 20, стоимостью 12 млн. долл.

Как показывает статистика Slando за октябрь - начало ноября этого года, самые дорогие квартиры в регионах продаются в Одессе, а стоимость жилья, занимающего первое место в рейтинге, практически в 10 раз меньше, чем стоимость самых дорогих апартаментов столицы.

Первое место в пятерке самых дорогих квартир регионов занимает 6-комнатная двухуровневая квартира с видом на море в Одессе стоимостью 1,45 млн. долл. Общая площадь квартиры – 584 кв. м, есть два бассейна и большая терраса, 4 санузла.

На второй позиции — также одесский пентхауз с террасой и видом на море в районе Французского бульвара. 5-комнатная квартира общей площадью 450 кв. м оценивается в 1,2 млн. долл.

Третье место занимают 6-комнатные трёхэтажные апартаменты в Симеизе (Крым), площадью 207 кв. м стоимостью 1 млн. долл.

На четвертом месте - 7-комнатная двухуровневая квартира на ул. Пастера в Одессе стоимостью 900 тыс. долл. Общая площадь квартиры – 580 кв. м.

Замыкает рейтинг 3-комнатная квартира в элитном жилом комплексе «Арк-Палас» в Одессе стоимостью 820 тыс. долл. Общая площадь квартиры составляет 185 кв. м.

АПК

Антимонопольный комитет Украины исследует рынки продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель АМК Василий ЦУШКО сегодня во время "круглого стола".

«На сегодняшний день комитет направил требования (участникам рынка – УНИАН) для получения информации. Мы исследуем рынок молока и молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и мясопродуктов, подсолнечного масла, спирта, вина, сахара и ряда других товаров», - отметил В.ЦУШКО.

Кроме того, по его словам, АМК намерен создать экспертные советы по разным рынкам продуктов питания.

«У нас есть решение – создать экспертные советы по каждому направлению, куда будут привлекаться представители производителей, ассоциаций, науки и потребители для того, чтобы находить совместные решения, когда мы проводим исследования и расследования», - сказал В.ЦУШКО.

Как отметил заместитель председателя АМК Михаил РУСИНСКИЙ, за 9 месяцев органы комитета на рынках продовольственных товаров расследовали 30 дел о нарушении законодательства по защите экономической конкуренции, в результате чего наложены штрафы на нарушителей на сумму около 1 млн. грн.

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Сегодня в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» в Киеве открылся первый фестиваль вина «Wine Fest», организованный компанией «Киевский международный контрактовый ярмарок».

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии фестиваля генеральный директор ОOO «Киевский международный контрактовый ярмарок» Владимир ИВАНОВ сообщил, что общая площадь выставки составляет около 1 тыс. кв.м. В экспозиции принимают участие свыше 50 компаний из девяти регионов Украины и семи зарубежных стран.

По словам начальника отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Министерства агарной политики и продовольствия Михаила АГАФОНОВА, фестиваль призван познакомить гостей и жителей столицы с винодельческими традициями страны.

«В этом году чрезвычайно интересный сезон переработки винограда. Он прекрасен не только по валу, но и по тем кондициям, которые получил наш виноград. У нас есть все надежды, что после этого сезона качество нашего украинского вина поднимется еще на одну ступень. В рамках выставки будут участвовать наилучшие производители винодельческой продукции, которой они могут удовлетворить самого требовательного потребителя Украины», - сказал он.

В свою очередь председатель ассоциации «Украинское бюро винограда и вина», при содействии которой организован фестиваль, Иван ПЛАЧКОВ, отметил, что Украина имеет огромный потенциал для развития винодельческой отрасли.

«Высокая культура виноградарства и виноделия является обязательным и необходимым условием для цивилизованного развитого государства... Я убежден, что мы должны и можем реализовать потенциал Украины с точки зрения повышения культуры виноградарства и виноделия, что является обязательным условием для перехода к высоким европейским стандартам жизни», - считает он.

На выставке представлены виноконьячная продукция Украины (ТМ «Колонист», ТМ «Инкерман», ТМ «Бахчисарай», TM «Oreanda», ТМ «Французский бульвар», ТМ «Вина Гулиевых», ТМ «Солнечная долина», ТМ «АMBER», Винодельческое хозяйство Князя Трубецкого, ТМ «Новый Свет», ТМ «Чизай», ТМ «Ренуаж», Салон вин «Гран Крю», «Винолюб», Dolmart Ukraine и др.), современные технологии, оборудование, упаковка для виноделия и виноградарства. В рамках фестиваля состоятся практические семинары и конференции, круглые столы по актуальным вопросам развития винодельческой промышленности и винопотребления, презентации и дегустации вин и коньяков, музыкальные выступления, трансляции кинофильмов, этногастрономические шоу от ресторанов. Также на фестивале будет создана этикетка для установления рекорда этикетки Украины. Фестиваль продлится 9 и 10 ноября.

Связь. Коммуникации

Международный оператор IP-телефонии - чешская компания Sipnet EU - открывает представительство в Украине и начинает предоставлять VoIP-услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор ООО «Сипнет Украина» Андрей ЛАЗАРЕВ.

По его словам, компания будет предоставлять услуги голосовой связи по Интернет, конкурируя с международным оператором Skype.

«Главное преимущество сети Sipnet состоит в том, что она использует не закрытый, а открытый и широко распространенный Sip-протокол, поэтому, в отличие от других сетей типа Skype, абоненты Sipnet могут использовать широкий спектр программного обеспечения и Sip-оборудования», - сказал А.ЛАЗАРЕВ.

Он также отметил, что компания намерена предоставлять услуги связи значительно дешевле основного конкурента. В частности, звонки на мобильные телефоны в системе Sipnet в Германию будут стоить 0,13 доллара (Skype - 0,29), в Россию - 0,089 доллара (Skype - 0,102) в Испанию - 0,12 доллара (Skype - 0,312), в Польшу - 0,19 доллара (Skype - 0,26), звонки на стационарные и мобильные телефоны в США - 0,025 доллара (Skype - 0,036). Звонки в Москву и Санкт-Петербург для пользователей Sipnet будут бесплатными.

В то же время, А.ЛАЗАРЕВ отметил, что система предоставления бесплатных звонков в сети Sipnet имеет некоторые ограничения. Так, для бесплатных звонков в Москву и Санкт-Петербург на счету абонента должно быть не менее 5 долларов, общая продолжительность бесплатных звонков - не более 1 часа в сутки, а количество вызовов - не более 10 за одни сутки.

По словам А.ЛАЗАРЕВА, оплатить услуги «Сипнет Украина» можно будет через кассы салонов связи и платежные терминалы (Qivi, EasyPay, CityPay, 24Nonstop, Приватбанк).

Как сообщил руководитель проектов Sipnet EU Константин ТЕРЕНТЬЕВ, Sipnet также намерен предоставлять услуги «звонков без Интернет NetCall».

«Это панацея от роуминга - звонок с мобильного телефона по низким тарифам. Сейчас мы ведем разработку собственного мобильного продукта», - сказал он.

Также К.ТЕРЕНТЬЕВ отметил, что основной доход в Украине Sipnet планирует получать от корпоративных клиентов.

По данным компании Sipnet, в России чисто пользователей IP-телефонии в 2010 году выросло на 82% - до 11,3 млн. чел.

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Сегодня ночью с космодрома Байконур запланирован старт украинской ракеты космического назначения «Зенит-2SБ» с российской межпланетной автоматической станцией «Фобос-Грунт», которая направится к спутнику Марса – Фобосу.

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«Пуск РКН «Зенит-2SБ» с российской АМС «Фобос-Грунт» запланирован на 00.16 мск 9 ноября 2011 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 ноября ракета была вывезена из монтажного корпуса и установлена на пусковой установке площадки 45 космодрома.

Ракета «Зенит» выведет аппарат на опорную орбиту, а затем, через два с половиной витка, двигатели аппарата переведут его на эллиптическую орбиту высотой от 250 до 4,15 тысячи километров. Через один виток маршевые двигатели станции, которые работают на несимметричном гидразине и тетраоксиде азота и расходуют 6 килограммов топлива в секунду, должны выдать еще два импульса, которые отправят аппарат в путь к Марсу.

Ранее руководитель Государственного космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ сообщил УНИАН, что основная задача программы «Фобос-грунт» – это доставка на Землю образцов вещества, образующего поверхностный слой Фобоса.

«Частичное управление и прием телеметрической информации в ходе выполнения программы будет происходит у нас в евпаторийском Центре дальней космической связи. Мы вместе с Россией – два государства, два космических агентства вложили приличные суммы и восстановили большой радиотелескоп РТ-70», - сказал Ю.АЛЕКСЕЕВ.

По его словам, Украина и Россия финансово вложились на равных долях в этот проект и получили телескоп, который соответствует всем мировым стандартам.

«Все, что требовалось для контроля полета в сторону Марса, установлено», - подчеркнул он.

Планируется, что через три года аппарат доставит на Землю пробы внеземного грунта, в котором ученые рассчитывают обнаружить так называемое первородное вещество, из которого зародилась наша солнечная система.

«Это первый шаг к пониманию того, с какими условиями встретится живая материя, в том числе и человек на межпланетных космических трассах», - считает руководитель эксперимента «БиоФобос» Владимир СЫЧЕВ.

Планируется, что в августе 2014 года на Землю будет доставлено около 100 грамм грунта c Фобоса.

Справка УНИАН: Ракеты космического назначения «Зенит-ЗSLБ», «Зенит-ЗSLБФ» и «3eнит-2SLБ» представляют собой семейство ракет на нетоксичных компонентах топлива (жидкий кислород и керосин), разработанных в рамках проекта «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты (в том числе переходную к геостационарной и геостационарную), а также на отлетные траектории.

Базовая ракета «Зенит-2» впервые запущена с космодрома Байконур в 1985 году. Ракета разработана Государственным конструкторским бюро (ГКБ) «Южное» (Днепропетровск, Украина), изготавливается на ГП ПО «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск).

Авиапром

Льготы по завозу иностранных самолетов в РФ будут действовать до момента начала выпуска российских аналогов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании Всероссийской конференции транспортников.

«Мы также рассматриваем и рассчитываем, что российские заводы в ближайшее время выйдут на серийное производство нового поколения самолётов. Конечно, я исхожу из того, что все эти льготы по завозу иностранной техники сегодня необходимы, чтобы обеспечить наличие парка, но эти льготы будут действовать до тех пор, пока сами российские производители не начнут выпускать соответствующую технику», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что власти РФ для обновления регионального авиапарка, начиная с 2010 года, ввели нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на среднемагистральные самолёты с вместимостью меньше 50 посадочных мест.

По его словам, со следующего года правительство будет субсидировать процентные ставки по лизинговым платежам при заказе подобных машин. На эти цели в бюджет заложено уже 2 млрд. руб. (около 67 млн. долл.).

Российский премьер подчеркнул, что развитие межрегионального авиасообщения должно стать приоритетной задачей.

«Ненормально, когда люди из одного регионального центра добираются в другой через Москву или через Питер», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании по расследованию причин катастрофы самолёта «Як-42» под Ярославлем заявил, что Россия может отказаться от поддержки своих авиастроителей в пользу покупки самолетов за границей.

Как известно, Россия и Украина реализовывают ряд совместных проектов в области самолетостроения. В частности, в кооперации с Украиной в Воронеже производится региональный ближнемагистральный самолет Ан-148.

АН-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2-4,4 тыс. км.

Столица

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ предложил народным депутатам-киевлянам взять районы столицы под "личную опеку".

Об этом сообщает Интернет-издание "Киев. Комментарии" со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Народные депутаты-киевляне, неравнодушные к городу, оказывают очень серьезную помощь муниципальной власти в решении актуальных проблем столицы. Если бы каждый из них взял под опеку тот или иной район Киева, городская администрация была бы только благодарна", - сказал А.ПОПОВ.

По его мнению, одним из таких парламентариев мог бы стать народный депутат от НУ-НС Валерий БОРИСОВ.

"Вы, как человек, долгое время проработавший в городской администрации Киева, хорошо изучивший проблемы города, уверен, знаете, как можно их решить. Думаю, киевляне будут благодарны, если вы возьмете под свою личную опеку один из жилых массивов столицы. Например, Троещину", - добавил председатель КГГА.

Справка УНИАН. Валерий БОРИСОВ - с 2002 по 2006 год работал заместителем председателя КГГА - начальником Главного управления экономики и развития Киева, первым заместителем председателя КГГА - начальником Главного управления экономики и инвестиций. В эти же годы был депутатом Киевского городского совета. С 2006 года В.БОРИСОВ - народный депутат Украины от НУ-НС, заместитель председателя Бюджетного комитета Верховной Рады Украины.

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Столичная власть обещает решить вопрос с закрытием рынка секонд-хэнда возле станции метро “Шулявская” цивилизованно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня председатель Соломенской районной в г. Киеве государственной администрации Иван СИДОРОВ.

“Силовые методы - это неправильно. Должна быть договоренность между властью и людьми, которые там работают. И те люди должны понимать, что под мостом такое скопление людей - это неправильно и с точки зрения безопасности людей, которые там работают, и тех, которые туда приходят за приобретением товара”, - сказал И.СИДОРОВ.

Он отметил, что практика существования таких рынков есть, но находиться такая торговля должна не в таких местах, о котором сейчас идет речь. Руководитель райадминистрации напомнил о пожарах, которые произошли под Шулявским путепроводом, об установленных подкреплениях моста, по которому сейчас проходят тысячи машин за сутки.

По убеждению И.СИДОРОВА, решение вопроса вообще затянулось.

“Это удобно с точки зрения покупателей, что рядом с метро, но опасно и не цивилизованно...”, - отметил И.СИДОРОВ.

Он обратил внимание, что разговоры вокруг сноса этого рынка идут давно.

“Не один раз были намерения такие. И людям, которые там работают, предлагались Главным управлением по вопросам рынков другие рабочие места. Но у них нет желания переходить”, - прокомментировал руководитель района.

По словам И.СИДОРОВА, сегодня в столице функционирует немало рынков, и практически на многих из них торговцам секонд-хэндом предлагались рабочие места.

“Безусловно, что это вопрос нужно решать как можно быстрее, по моему мнению. Идет разработка проекта, нужно осуществлять реконструкцию Шулявского путепровода, нужно развороты там делать для транспорта... Решение (о закрытии рынка – УНИАН) есть, и его безусловно нужно реализовать”, - добавил И.СИДОРОВ.

Он сказал, что конкретной даты сноса палаток секонд-хэнда нет.

“Она мне не известна”, - в то же время уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в конце августа КГГА проинформировала, что рынок секонд-хэнда возле станции метро “Шулявская” в Киеве закроют.

Одновременно столичная власть пообещала решить вопрос с трудоустройством торговцев.

В Соломенской райгосадминистрации отметили, что рынок на Шулявке уже больше года функционирует без соответствующих разрешений. Договор на аренду земельного участка частным предприятием «Азнавур» закончился еще в марте 2010 года. Кроме того, МАФы, установленные на торговой площадке, работают без необходимой разрешительной документации. Руководство Соломенской райгосадминистрации направило представителям рынка «Азнавур», а это около 350 торговцев, предложения относительно их трудоустройства в других заведениях торговли Киева.

(УНИАН)