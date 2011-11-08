Парламент Крыма дал согласие на назначение Могилева

Верховная Рада Крыма назначила экс-министра внутренних дел Украины, 56-летнего Анатолия МОГИЛЕВА председателем Совета министров автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня на внеочередном пленарном заседании крымского парламента поддержали 76 депутатов из 80. Всего в ВР Крыма 100 парламентариев.

«Крым – жемчужина Украины. И я буду делать все, чтобы эта жемчужина сверкала», - сказал новый глава Совмина.

При назначении А.МОГИЛЕВА присутствовал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Председатель Совета министров АРК, в соответствии с Конституцией, назначается и увольняется Верховной Радой Крыма по согласованию с главой государства.

Должность председателя Совмина Крыма оставалась вакантной больше двух месяцев. Василий Джарты, который работал премьером автономии около 1,5 лет, умер в середине августа после тяжелой болезни.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 7 ноября 2011 года согласовал назначение председателем Совмина АРК А.МОГИЛЕВА, освободив его от должности главы МВД, которую тот занимал с марта прошлого года.