Коморовский поручил Туску сформировать новое правительство Польши

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в президентском дворце принял отставку премьер-министра Дональда ТУСКА и членов его кабинета, после чего официально поручил Д.ТУСКУ как лидеру победившей на парламентских выборах партии "Гражданская платформа" формирование нового правительства, сообщает РИА «Новости».

Сегодня в Варшаве открылось первое заседание парламента Польши нового созыва.

Премьер-министр Польши Д.ТУСК в соответствии с Конституцией подал в отставку на первом заседании Сейма.

Ранее Д.ТУСК сообщил, что представит состав нового кабинета министров не позднее 22 ноября. С программным заявлением нового правительства перед Сеймом Польши он выступит, вероятно, 6 декабря.

В Польше 9 октября состоялись очередные парламентские выборы. По официальным данным Государственной избирательной комиссии Польши, в Сейм прошли пять политических субъектов, преодолев пятипроцентный барьер.

Правящая партия "Гражданская платформа" во главе с премьером Д.ТУСКОМ получила 39,18% голосов, оппозиционная партия "Право и справедливость"под руководством Ярослава КАЧИНЬСКОГО - 29,89%, новое "Движение Паликота" (лидер - Януш ПАЛИКОТ) - 10,02%, Польская крестьянская партия под руководством вице-премьера Вальдемара ПАВЛЯКА - 8,36% и Союз демократических левых сил (Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ) - 8,24%. В Сейм избран также один представитель немецкого национального меньшинства.

Для утверждения нового правительства в парламенте страны коалиции необходимо иметь 231 голос в Сейме.