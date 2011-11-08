Главное на 8 ноября (вечер)

Энергетика

Киев присоединился к программе энергетического развития городов Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ подписал Соглашение мэров за стабильное энергетическое развитие.

«Недавно мы приняли городскую программу повышения энергоэффективности на 2011-2015 годы. Актуально – разработка Муниципального энергетического плана столицы. Подписание Соглашения мэров станет еще одним шагом в реализации концепции энергоэффективной модернизации городского хозяйства и обязательно найдет свое отражение в Стратегии развития города Киева до 2025 года», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Он заметил, что присоединение Киева к «Соглашению мэров за стабильное энергетическое развитие» является важным и принципиальным шагом. По словам А.ПОПОВА, городская власть хорошо осознает, что вопрос энергосбережения и энергоэффективности является приоритетным вопросом для столицы Украины.

«Мы, безусловно, берем на себя определенную ответственность за проведение курса, связанного с энергосбережением и положительным влиянием на экологическое состояние, уменьшая парниковые выбросы. Хочу заверить наших коллег в том, что Киев, подписав соглашение, будет надежным партнером в реализации программ, связанных с энергосбережением и энергоэффективностью», – сказал руководитель столичной горгосадминистрации.

В частности, киевская власть будет способствовать рациональному использованию энергоресурсов, контролировать уменьшение вредных выбросов в воздух и будет обеспечивать стабильное развитие города.

Кроме того, согласно Договору, в течение года городская администрация обязуется разработать План действий для стабильного энергетического развития Киева и представить его общественности.

В эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, церемония начала поставок транслировалась в прямом эфире российским телевидением.

В частности, на немецком побережье Балтийского моря в городе Любмин символический вентиль белого цвета открыли президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Нидерландов Марк РЮТТЕ, премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН, комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР, а также акционеры проекта.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на церемонии начала поставок газа по «Северному потоку», сообщил, что сегодня открывается новая страница в партнерстве РФ и Евросоюза.

«Российский газ впервые будет поступать в страны ЕС напрямую», - подчеркнул он, добавив, что тем самым укрепляется энергобезопасность.

По его словам, новый газопровод самый современный и отвечает всем экологическим требованиям.

Он отметил, что Россия планирует наращивать сотрудничество со странами ЕС в области энергетики.

«Мы и дальше будем последовательно наращивать энергетическое сотрудничество с нашими европейскими партнерами, привлекать инвестиции в добывающие, распределительные активы», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его убеждению, такое участие позволит минимизировать риски по всей цепочке энергоснабжения.

Кроме этого, он отметил, что немецкие, французские и другие компании активно участвуют в разработке российских газовых месторождений.

«Мы, в свою очередь, заинтересованы в развитии газораспределительной инфраструктуры, сооружении современных и экологически чистых генерирующих мощностей, в том числе, парогазовых электростанций. Мы рассчитываем, что на пути этого сотрудничества не будет никаких искусственных барьеров», - сказал он.

Он подчеркнул, что экономически оправданной альтернативы этому сотрудничеству нет и быть не может.

«Это сотрудничество и взаимовыгодное и носящее долгосрочный характер», - сказал он.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG хочет повысить цены на поставляемый домохозяйствам газ в следующем году по крайней мере на 20% процентов, что приведет к увеличению затрат только на отопление от 10 до почти 20 долларов в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет польская Gazeta Wyborcza от 8 ноября.

По данным газеты, компания уже подала заявку на увеличение цены на газ для домохозяйств в URE, утверждающий тарифы на энергоносители в стране, но традиционно не информирует, насколько хочет поднять цены в следующем году.

Согласно неофициальным сообщениям, которые приводит газета, PGNIG в своей заявке предлагает увеличить цены минимум на 20%.

GW отмечает, что сейчас домохозяйства платят за отопление газом по 0,45 центов (1долл.=3,1 злот.) за кубометр, что в среднем с учетом НДС обходится семьям в около 100 долларов в месяц (без оплаты за доставку газа).

«Обычно URE сдерживает аппетиты PGNiG, но даже если повышение составит «только» 10%, то за газ для отопления придется платить на около 10 долларов больше», - пишет газета, указав, что часть поляков используют газ также для приготовления пищи.

Издание также отметило, что, по данным российских СМИ, в 2010 году Польша платила за импортируемый из России газ в среднем 336 долларов за тысячу кубометров, в то время как ее крупнейший западный сосед Германия - 271 доллар, а Великобритания - 191 доллар.

Финансы

В конце года специалисты обсудят вопросы совершенствования Налогового кодекса.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал в Черновцах во время посещения ООО «Машзавод», сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что принятый Налоговый кодекс не является окончательной догмой, которая не может совершенствоваться в дальнейшем.

«Мы прожили с ним уже год - посмотрим, какие были у него недостатки и что необходимо исправить. В конце года мы соберем специалистов, экспертов», - сказал он.

Кроме того, во время общения с трудовым коллективом ООО «Машзавод» Президент сказал, что Украина стремится снять барьеры на пути продвижения своих товаров на мировые рынки.

«Наша главная цель: снять любые препятствия на пути продвижения наших товаров за рубежом, на мировых рынках. Это наша политика», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что речь идет о рынках стран ЕС, России, других государств мира.

Глава государства акцентировал внимание на важности экономизации внешней политики Украины и соблюдения курса национального прагматизма.

«Мы защищаем свои национальные интересы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы современная страна, конкурентоспособная, которая может быть надежным партнером», - добавил Президент.

За 10 месяцев рост валового внутреннего продукта в Украине составил 5,3%, рост промышленного производства – 9%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на внеочередном заседании Верховного совета Автономной Республики Крым.

«За 10 месяцев у нас рост промышленного производства на уровне 9%, рост ВВП на уровне 5,3%. Это для нас чрезвычайно неплохой показатель. То есть, мы начинаем выходить из того чрезвычайно глубокого кризиса», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым возместить на казначейских счетах 6 млрд. грн., которые были взысканы по решениям судов для выплаты льгот и пенсий определенным категориям граждан, за счет средств, полученных от детенизации национальной экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер заявил во время представления нового председателя Государственной налоговой службы Украины Александра КЛИМЕНКО.

Н.АЗАРОВ отметил, что выполнение этих судебных решений создает огромную проблему, как для бюджета Пенсионного фонда, так и для бюджета страны. «Перед нами стоит дилемма: или кому-то пенсии не платить, или какие-то льготы сократить, или прекратить зарплаты медикам платить. Или все же напрячься и таки эти 6 млрд. грн. дополнительно за счет борьбы с теневой экономикой собрать. Конечно, мы принимаем решение, что нужно это задание решить», - заявил Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что дефицит Пенсионного фонда в текущем году составляет 55 млрд. грн.

По словам Н.АЗАРОВА, вывод зарплаты из тени, уплата пенсионных взносов всеми, кто должен это делать – это одна из важных задач, которые сегодня стоят перед государством и Государственной налоговой службой в частности. «Тогда мы сможем и пенсию поднять, и улучшить социальное обеспечение всех категорий, которые финансируются из бюджета. Борьба с теневой зарплатой, с выплатой заработной платы в конверте – это прямая ваша обязанность», - отметил Н.АЗАРОВ.

Члены Межведомственной комиссии на заседании во вторник, 8 ноября, рассмотрели ситуацию на ряде отечественных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, в частности, была рассмотрена ситуация вокруг Государственного предприятия «Учебно-исследовательское хозяйство «Докучаевское» Харьковского национального аграрного университета им. В.Докучаева.

Предприятие заключило мировое соглашение о совместной деятельности с двумя частными предприятиями, и с нарушением законодательства передало им собственные земельные угодья, лесополосы и сады.

В результате, «Докучаевское» было доведено до банкротства, а часть земельных участков площадью 57,18 га были переданы бесплатно в собственность гражданам, а также участок площадью 19,2 га - в аренду под свалку.

Межведомственная комиссия приняла решение обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой принять соответствующие меры по защите законных интересов государства в этом вопросе.

А.КЛЮЕВ заявил, что руководитель предприятия не мог действовать единолично, без прикрытия со стороны ответственных лиц в соответствующем министерстве.

Он поручил Министерству аграрной политики и продовольствия провести тщательную служебную проверку и внести предложения по жестким кадровым решениям.

Обсуждая ситуацию вокруг Государственного научно-исследовательского и проектного института титана участники заседания констатировали, что речь идет о несуществующей задолженности, «фактически, - о мошенничестве».

По данному факту в июне текущего года следственным управлением СБУ в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по злоупотреблениям должностных лиц самого института, а также - кредитора (ООО «ТУЛС») и поручителя (ООО «Континент-ЛТД»).

Прокуратуры Днепропетровской и Запорожской областей обратились в суд. 17 августа решением суда Днепропетровской области отменено решение этого же суда от 11 ноября 2010 года о взыскании задолженности в пользу ООО «ТУЛС» в размере 197,7 млн. грн.

Межведомственная комиссия также рассмотрела факт доведения до банкротства ГП «Украинский научно-исследовательский институт металлургического машиностроения».

А.КЛЮЕВ поставил задачу Министерству юстиции проанализировать законность действий всех органов власти в этом процессе. Представитель Генеральной прокуратуры Украины заявил, что органы прокуратуры планируют активно включиться в этот процесс в рамках существующих уголовных дел.

Первый вице-премьер поручил Агентству госимущества срочно активизировать защиту государственных интересов в судебном порядке, а также разработать и представить план не только вывода института из состояния банкротства, но и его эффективного развития.

Рассматривая ситуацию вокруг производителя самоходных автомобильных кранов ОАО «Холдинговая компания «Краян», А.КЛЮЕВ заявил: «Государство обязано справляться с рейдерами независимо от их статуса и политической окраски. Даже, если это народный депутат. Поручаю срочно предоставить мне всю информацию о схемах, которыми пользуются рейдеры. Мы должны защитить предприятие - не позволить резать его на куски».

По данным Фонда государственного имущества Украины, применяя процедуру фиктивного банкротства через решения судов, у предприятия отобрали несколько зданий.

Первый вице-премьер также поручил Мининфраструктуры предоставить полную информацию Межведомственной комиссии по ситуации вокруг ГСК «Черноморское морское пароходство» и ООО «Торговый дом «Изюмский тепловозоремонтный завод».

А.КЛЮЕВ также поручил Совету министров Автономной Республики Крым информировать Межведомственную комиссию о принятии мер по противодействию незаконному отчуждению земель государственной собственности, в частности, южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет».

Члены Комиссии приняли решение заслушать в ходе следующего заседания доклады ответственных лиц по всем вопросам, которые обсуждались на текущем заседании.

Политика

Верховная Рада Крыма назначила экс-министра внутренних дел Украины, 56-летнего Анатолия МОГИЛЕВА председателем Совета министров автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня на внеочередном пленарном заседании крымского парламента поддержали 76 депутатов из 80. Всего в ВР Крыма 100 парламентариев.

«Крым – жемчужина Украины. И я буду делать все, чтобы эта жемчужина сверкала», - сказал новый глава Совмина.

При назначении А.МОГИЛЕВА присутствовал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в президентском дворце принял отставку премьер-министра Дональда ТУСКА и членов его кабинета, после чего официально поручил Д.ТУСКУ как лидеру победившей на парламентских выборах партии "Гражданская платформа" формирование нового правительства, сообщает РИА «Новости».

Сегодня в Варшаве открылось первое заседание парламента Польши нового созыва.

Премьер-министр Польши Д.ТУСК в соответствии с Конституцией подал в отставку на первом заседании Сейма.

Ранее Д.ТУСК сообщил, что представит состав нового кабинета министров не позднее 22 ноября. С программным заявлением нового правительства перед Сеймом Польши он выступит, вероятно, 6 декабря.

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