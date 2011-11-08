Анонс на 9 ноября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Пресс-ланч, посвященный началу совместного сотрудничества компании Dell и торговой сети «Фокстрот. Техника для дома», на котором представители компаний поделятся своими планами в рамках сотрудничества. Спикеры: 1. Уве Кленк, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» 2. Радован Когут, менеджер по маркетингу компании Dell в регионе Центральная и Восточная Европа 3. Алексей Кононский, менеджер по работе с партнерами Dell в Украине.

* Круглий стіл “Проект стратегії розвитку Києва до 2025 року: пропозиції бізнес-асоціацій та неурядових організацій”. Співорганізаторами заходу є: Конфедерація Будівельників України (КБУ), Український інститут публічної політики (УІПП), Український союз пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ), Українська федерація індустріальної безпеки (УФІБ). До участі у підготовці та проведенні круглого столу також запрошені Київська міська асоціація роботодавців, інші громадські організації. Впродовж круглого столу планується обговорити плюси та мінуси політики будівництва нових або реконструкції існуючих об`єктів, передбачених у проекті Стратегії розвитку Києва до 2025 року, з точки зору перспектив для бізнесу та пересічних громадян. Особливу увагу буде приділено тому, як пропозиції учасників круглого столу від бізнесу та громадських організацій можуть бути враховані, як взагалі побудувати механізм участі різних зацікавлених сторін у формуванні та реалізації міської політики.

* Круглый стол на тему: "Актуальные вопросы защиты от недобросовестной деловой практики на фармацевтическом рынке" (недобросовестная деловая практика (недобросовестная реклама, дискредитация), согласованные действия на тендерах, проверки и расследования, дистрибуция и кооперация). Участники: первый зам.главы Антимонопольного комитета Украины, государственный уполномоченный Юрий Кравченко; президент Ассоциации противодействия недобросовестной конкуренции Сергей Шкляр; управляющий партнер АО Arzinger Тимур Бондарев; юрисконсульт GlaxoSmithKline Ukraine Лана Синичкина и др.

* Пресс-конференция на тему: «О результатах независимого общественного рейтинга «грязных» и «зеленых» предприятий в Украине». Вопросы: как повлияют экологические катастрофы уходящего года на развитие человечества, какие предприятия в Украине в этом году нанесли значительный ущерб окружающей среде, насколько эффективны контролирующие органы в сфере охраны окружающей природной среды, каковы реальные тенденции экологизации экономики в Украине, кто и зачем внедряет более чистые технологии производства.

* Пресс-конференция начальника Киевской региональной таможни Дмитрия Полищука на тему: «Новая редакция Таможенного кодекса Украины - комплексная система упрощений. Освещение основных положений и новаций».

* Пресс-конференция на тему: “Энергорынок Украины на пересечении государственных, частных и глобальных интересов: действующие лица и регуляторы”. Организатор - ВОО «Институт исследований экономики и общества 21 век» при поддержке кафедры экономической теории и истории экономики Нацакадемии госуправления при Президенте Украины. Участники: Б.Клюк, президент Украинской нефтегазовой академии; Я.Жалило, первый зам. директора Национального института стратегических исследований при Президенте Украины; И.Франчук, депутат Верховной Рады АК Крым; И.Газиззулин, старший аналитик Международного центра перспективных исследований; В.Бодров, ген.директор ВОО «Институт исследований экономики и общества 21 век».

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