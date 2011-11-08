Курс НБУ на 09.11.11

Официальный курс НБУ на 09.11.11100 USD – 798.0700 (8 ноября – 798.0700)100 EUR – 1100.3789 (8 ноября – 1096.7078)10 RUR – 2.6165 (8 ноября – 2.6107)Учетные курсы банковских металлов на 09.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-143173.76 (8 ноября-140779.55)961 XAG 10 Серебро-2764.51 (8 ноября-2751.75)962XPT10Платина-132559.43(8 ноября-129845.99)964XPD10Палладий-53630.30 (8 ноября-51874.55)

Официальный курс НБУ на 09.11.11 100 USD – 798.0700 (8 ноября – 798.0700) 100 EUR – 1100.3789 (8 ноября – 1096.7078) 10 RUR – 2.6165 (8 ноября – 2.6107) Учетные курсы банковских металлов на 09.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-143173.76 (8 ноября-140779.55) 961 XAG 10 Серебро-2764.51 (8 ноября-2751.75) 962XPT10Платина-132559.43(8 ноября-129845.99) 964XPD10Палладий-53630.30 (8 ноября-51874.55)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter